25η Μαρτίου: Ματαιώνεται η παρέλαση στο Ρέθυμνο λόγω έντονων καιρικών φαινομένων – Την τελευταία στιγμή η απόφαση στο Ηράκλειο

Στην ανακοίνωση περί ματαίωσης της παρέλασης για την 25η Μαρτίου στο Ρέθυμνο, λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων, προχώρησε η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου.

Μάλιστα σε σχετική ανακοίνωση, αναφέρεται: «Από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, που προβλέπονται από την ΕΜΥ για αύριο στην Π.Ε. Ρεθύμνης και για προστασία των μαθητών, καθώς και όλων των συμμετεχόντων, η καθιερωμένη παρέλαση της 25ης Μαρτίου ματαιώνεται. Η Δοξολογία καθώς και οι καταθέσεις στεφάνων, ωστόσο, θα πραγματοποιηθούν κανονικά».

Την τελευταία στιγμή η απόφαση στο Ηράκλειο

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης βρίσκεται σε διαβούλευση με το Υπουργείο Εσωτερικών, τον Δήμο Ηρακλείου και την εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς ανήμερα της εθνικής επετείου οι μετεωρολογικές προβλέψεις δίνουν άστατο καιρό με έντονη βροχόπτωση στην πόλη του Ηρακλείου., σύμφωνα με το ekriti.gr.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για δυσμενείς καιρικές συνθήκες, η αυριανή μαθητική-στρατιωτική παρέλαση στο Ηράκλειο θα ακυρωθεί, ενώ κανονικά θα γίνουν η Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγ. Τίτου στις 10:45 π.μ. και η κατάθεση στεφάνων στο Άγαλμα του Άγνωστου Στρατιώτη στις 11:30 π.μ..

Η ανακοίνωση για την ενδεχόμενη ακύρωση της μαθητικής-στρατιωτικής παρέλασης στο Ηράκλειο θα γίνει νωρίς το πρωί, ανήμερα της 25ης Μαρτίου.