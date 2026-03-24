25η Μαρτίου: Σκίστηκε από τον αέρα η γιγαντιαία ελληνική σημασία που υψώθηκε στο λιμάνι της Χίου

Όπως και πέρυσι έτσι και φέτος, υψώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (24.03.2026) παραμονές της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου, η μεγάλη Ελληνική Σημαία στο λιμάνι της Χίου.

Η εντυπωσιακή σε μέγεθος Ελληνική Σημαία έφτασε για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου στο νότιο λιμενοβραχίονα συνοδευόμενη από πομπή σπουδαστών της ΑΕΝ Μηχανικών Χίου υπό τα εμβατήρια της Φιλαρμονικής του Δήμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τιμές προς τη Σημαία απέδωσε στρατιωτικό άγημα της 96 ΑΔΤΕ Χίου. Η γαλανόλευκη θα ατενίζει αγέρωχη στην ακριτική Χίο απέναντι από τα Μικρασιατικά παράλια μέχρι την επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Ωστόσο, λόγω του δυνατού αέρα σκίστηκε στην πάνω μεριά. Άμεσα τοποθετήθηκε μικρότερη και η μοδίστρα αυτή την ώρα την επισκευάζει σύμφωνα με το chiosin.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες το απόγευμα θα επανατοποθετηθεί. Η πομπή και η έπαρση έγινε με τους σπουδαστές της ΑΕΝ Μηχανικών Χίου , συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Χίου, η οποία παιάνιζε εμβατήρια και παρουσία του Στρατού.