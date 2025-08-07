26 κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας: Σε ποιους δήμους υπάρχει υψηλός κίνδυνος μόλυνσης

Κατάλογο με τους δήμους όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, αλλά και δήμους όπου είναι πολύ πιθανό να εμφανιστούν νέα κρούσματα, έδωσε στη δημοσιότητα ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται με το τσίμπημα μολυσμένων κουνουπιών. Στην Κεντρική Μακεδονία όπου συνήθως εμφανίζονταν κρούσματα, φέτος δεν έχει υπάρξει κανένα. Ο καύσωνας φαίνεται πως προστάτευσε τους πολίτες καθώς οι αυξημένες θερμοκρασίες έπληξαν την εποχή αναπαραγωγής των κουνουπιών (σ.σ. μας τσιμπούν μόνο τα θηλυκά κουνούπια για λόγους αναπαραγωγής).

Στην αντίθετη πλευρά βρίσκεται η Αττική. Σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα του ΕΟΔΥ, έως και τις 6 Αυγούστου 2025 ο ιός του Δυτικού Νείλου είχε προκαλέσει 26 κρούσματα στη χώρα μας (η μετάδοσή του έγινε από κουνούπια εντός Ελλάδος).

Τα 15 από αυτά καταγράφηκαν σε 9 δήμους της Αττικής (σε Ασπρόπυργο και Ίλιον έχουν καταγραφεί από 2, στον Μαραθώνα 3). Αρκετά κρούσματα έχει επίσης η Θεσσαλία (ανέρχονται σε 7). Τα υπόλοιπα 4 κρούσματα έχουν καταγραφεί σε Δυτική Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία – Θράκη.

Συνολικά 19 δήμοι έχουν καταγεγραμμένα κρούσματα.

Υπάρχουν όμως άλλοι 6 που είναι περιοχές υψηλού κινδύνου. Και αυτό διότι συντρέχουν παράγοντες όπως:

Γειτνιάζουν με επηρεαζόμενους δήμους ή έχουν υψηλού κινδύνου γεωμορφολογικά δεδομένα

Έχουν βεβαρημένο επιδημιολογικό ιστορικό

Έχει τεκμηριωθεί κυκλοφορία του ιού σε κουνούπια/ζώα στην ευρύτερη περιοχή

Οι δήμοι όπου υπάρχει έστω και ένα κρούσμα αποκαλούνται επηρεαζόμενες περιοχές, διευκρινίζει ο ΕΟΔΥ στην σχετική έκθεσή του. Ο διαχωρισμός αυτός έχει γίνει διότι λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα για την μείωση του κινδύνου μετάδοσης του ιού μέσω των μεταγγίσεων αίματος.

Σημειώνεται πως τα 26 κρούσματα που έχουν αναφερθεί στον ΕΟΔΥ είναι μόνο αυτά με συμπτώματα για τα οποία οι ασθενείς ζήτησαν ιατρική βοήθεια.

Υπολογίζεται ότι σε κάθε σοβαρό κρούσμα (είναι τα 23 από τα 26) αντιστοιχούν άλλα 140 που είναι ασυμπτωματικά.

Οι επηρεαζόμενοι και υψηλού κινδύνου δήμοι

Αυτοί είναι οι δήμοι που έχουν καταγραφεί κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου κρούσματα και με αστερίσκο καταγράφονται οι δήμοι όπου υπάρχει υψηλός κίνδυνος για επικείμενη καταγραφή κρουσμάτων.

Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής

Δήμος Ασπροπύργου

Δήμος Ελευσίνας

Δήμος Φυλής

Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς

Δήμος Κορυδαλλού

Δήμος Περάματος*

Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη

Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Αττικής

Δήμος Σαλαμίνας

Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών

Δήμος Περιστερίου

Δήμος Αιγάλεω

Δήμος Ιλίου

Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Δήμος Αγίας Βαρβάρας*

Δήμος Πετρούπολης*

Δήμος Χαϊδαρίου*

Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής

Δήμος Μαραθώνος

Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών

Δήμος Παπάγου-Χολαργού

Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας

Δήμος Πύργου

Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας

Δήμος Τυρνάβου

Δήμος Λαρισαίων

Δήμος Τεμπών

Δήμος Αγιάς

Δήμος Κιλελέρ*

Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας

Δήμος Καρδίτσας

Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Δήμος Αλεξανδρούπολης

Δήμος Διδυμοτείχου

