36χρονος έτρεχε με 205 χιλιόμετρα την ώρα στην Αθηνών – Κορίνθου και ανέβαζε βίντεο στα social

Ο κατηγορούμενος είχε αναρτήσει και δεύτερο βίντεο σε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπου εμφανιζόταν να κινείται με μεγάλη ταχύτητα σε κατοικημένη περιοχή
Ο 36χρονος που συνελήφθη γιατί έτρεχε με πάνω από 200 χιλιόμετρα την ώρα στην Αθηνών-Κορίνθου

Στη σύλληψη ενός 36χρονου που έτρεχε με το πολυτελές αυτοκίνητό του με ιλιγγιώδη ταχύτητα στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου προχώρησε η αστυνομία.

Ο 36χρονος ανέβαζε βίντεο στα social media μέσα από το αυτοκίνητό του στα οποία φαινόταν ότι ξεπερνούσε τα 200 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό ενώ κινούνταν και με μεγάλες ταχύτητες μέσα σε κατοικημένες περιοχές.

Στο βίντεο εμφανιζόταν οδηγός οχήματος να κινείται επί της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου με ταχύτητα έως και 205 χιλιόμετρα την ώρα, τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο σημείο είναι μόλις 80 χιλιόμετρα την ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) διερεύνησαν το συγκεκριμένο δημοσιοποιημένο υλικό και αφού ταυτοποίησαν τον οδηγό του οχήματος, προχώρησαν στη σύλληψή του.

Όπως προέκυψε από την περαιτέρω έρευνα του περιστατικού, διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος είχε αναρτήσει και δεύτερο βίντεο σε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπου εμφανιζόταν να κινείται με μεγάλη ταχύτητα σε κατοικημένη περιοχή.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

