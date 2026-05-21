Ψυχικό: Προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και έκλεψαν από ηλικιωμένη κοσμήματα αξίας 300.000 ευρώ

Οι απατεώνες είπαν στην ηλικιωμένη ότι υπάρχει πρόβλημα με το ρεύμα του σπιτιού της
Θύμα απατεώνων, οι οποίοι προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ έπεσε μια ηλικιωμένη στο Ψυχικό.

Οι επιτήδειοι παρουσιάστηκαν στην ηλικιωμένη που έμενε στο Ψυχικό το μεσημέρι της Τετάρτης (20.05.2026), της είπαν εργάζονται για τον ΔΕΔΔΗΕ και πως υπάρχει πρόβλημα στο σπίτι της με το ρεύμα.

Με αυτό το πρόσχημα μπήκαν στο σπίτι της και όπως είπε στους αστυνομικούς της άρπαξαν κοσμήματα και κάποια οικογενειακά κειμήλια η αξία των οποίων σύμφωνα με την ίδια ξεπερνά τις 300.000 ευρώ.

Την υπόθεση ερευνά η αστυνομία.

