Οσμή στην Αττική: Παράνομη εκπομπή υγραερίου το πιθανότερο σενάριο – Τι λέει ο Διευθυντής Ερευνών του Αστεροσκοπείου

Καμιά εξήγηση δεν υπάρχει ακόμη για την οσμή που έκανε την εμφάνισή της από το μεσημέρι της Δευτέρας (18.05.2026) έως και τις πρωινές ώρες της Τρίτης σε διάφορες περιοχές της Αττικής προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους.

Η προέλευση της οσμής μυστήριο που κάλυψε την Αττική δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί. Σύμφωνα με τον Νίκο Μιχαλόπουλο, Διευθυντή Ερευνών του Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποια επιβάρυνση στους λεγόμενους «θεσμοθετημένους ρύπους», δηλαδή σε εκείνες τις ουσίες για τις οποίες υπάρχουν συγκεκριμένα όρια και μετρήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με όσα ανέφερε τα πρώτα δεδομένα δεν έδειξαν καμία ανησυχητική μεταβολή στους βασικούς δείκτες ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Αυτό το γεγονός οδήγησε τους επιστήμονες να στραφούν στην ανάλυση της ίδιας της οσμής, η οποία δεν εμπίπτει σε θεσμοθετημένα όρια και είναι πιο δύσκολο να μετρηθεί.

Όπως ανέφερε, τέτοιου είδους οσμές συνδέονται κατά κανόνα με την παρουσία θειούχων χημικών ουσιών, οι οποίες ενδέχεται να προέρχονται είτε από ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η βιομηχανική παραγωγή, είτε από φυσικά αίτια, μεταξύ των οποίων και το θαλάσσιο περιβάλλον. Παρ’ όλα αυτά, στη συγκεκριμένη περίσταση η έντονη οσμή δεν έδειχνε να οφείλεται σε κάποιο φυσικό φαινόμενο.

Πιθανή η διαρροή υγραερίου

Όπως τόνισε έχει αποκλειστεί η πιθανότητα διαρροής από εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, και απορρίφθηκε το σενάριο προέλευσης από τη θάλασσα, καθώς σύμφωνα με τον κ. Μιχαλόπουλο οι φυσικές εκπομπές δεν παρουσιάζουν τη συγκεκριμένη οσμή που περιεγράφηκε από τους πολίτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το επικρατέστερο σενάριο για τον ίδιο είναι ότι πρόκειται για εκπομπή υγραερίου στην ατμόσφαιρα, πιθανότατα από προπάνιο ή βουτάνιο, ουσίες στις οποίες προστίθενται θειούχες ενώσεις ώστε να γίνονται αντιληπτές σε περίπτωση διαρροής.

Ο Νίκος Μιχαλόπουλος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η οσμή να προήλθε είτε από θαλάσσια δραστηριότητα – όπως απόρριψη φορτίου ή διαρροή από πλοίο – είτε από χερσαία πηγή, όπως η ευρύτερη περιοχή του κόλπου της Ελευσίνας.

«Για να γίνει αισθητή σε τόσο μεγάλη έκταση και με τέτοια ένταση, μιλάμε για σημαντική ποσότητα», σημείωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι όλα τα δεδομένα συγκλίνουν στο ότι δεν πρόκειται για φυσικό φαινόμενο αλλά για ανθρωπογενή εκπομπή, πιθανώς παράνομη.

Μιλώντας στην εκπομπή Newsroom υπογράμμισε ότι η ακριβής ταυτοποίηση τέτοιων περιστατικών είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Και αυτό γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει ο απαραίτητος εξειδικευμένος εξοπλισμός για άμεση καταγραφή ενώσεων όπως το προπάνιο και το βουτάνιο σε πραγματικό χρόνο.

Σύμφωνα με όσα είπε τέτοιες μετρήσεις απαιτούν υψηλού κόστους εξοπλισμό, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η ανάλυση μπορεί να γίνει μόνο εκ των υστέρων, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητα άμεσης διερεύνησης.