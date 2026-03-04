53χρονος είχε βάλει κρυφή κάμερα σε γυναικεία τουαλέτα καταστήματος – Συνελήφθη για παιδική πορνογραφία

Κρυφή κάμερα είχε εγκαταστήσει σε γυναικεία τουαλέτα καταστήματος ένας 53χρονος που συνελήφθη από την αστυνομία στο Καματερό, όπως έγινε γνωστό σήμερα Τετάρτη (4.3.26).

Σε βάρος του 53χρονου, που συνελήφθη στο Καματερό για την κρυφή κάμερα, σχηματίστηκε δικογραφία για πορνογραφία ανηλίκων, αθέμιτη αποτύπωση μη δημόσιας πράξης άλλου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση και παράβαση του νόμου περί όπλων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφορίας που περιήλθε στο Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων αναφορικά με άτομο που κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς ο 53χρονος και συνελήφθη.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 53χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ψηφιακές συσκευές οι οποίες περιείχαν βιντεοληπτικό υλικό από κρυφή,

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

κάμερα παρακολούθησης γυναικείας τουαλέτας καταστήματος καθώς και

υλικό παιδικής πορνογραφίας,

όπλο-τσέπης διαμετρήματος 0,22cal,

50 φυσίγγια,

σπρέι πιπεριού και

κάμερες παρακολούθησης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.