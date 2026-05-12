Κόρινθος: Πρόλαβε και βγήκε έγκαιρα ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε στoν Ισθμό

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το αυτοκίνητο βρέθηκε μέσα στο κανάλι ερευνώνται
Συναγερμός σήμανε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης (12.05.2026) στην περιοχή της Ποσειδωνίας, όταν αυτοκίνητο εντοπίστηκε μέσα στο κανάλι του Ισθμού της Κορίνθου.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, ο οδηγός κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο που βυθίστηκε στον Ισθμό της Κορίνθου και είναι καλά στην υγεία του.

Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, αλλά ούτε και ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος.

Υπενθυμίζεται ότι κάποιος πολίτης παρατήρησε αρχικά την οροφή του οχήματος να εξέχει από το νερό, ενώ το αυτοκίνητο φέρεται να μετακινούνταν μέσα στο κανάλι εξαιτίας των θαλάσσιων ρευμάτων.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού και ιδιώτης δύτης προκειμένου να ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας.

Κατά τις πρώτες έρευνες από τον δύτη, δεν εντοπίστηκε ο οδηγός ή άλλο άτομο εντός του οχήματος.

Ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα βρέθηκε μέσα στο κανάλι.

