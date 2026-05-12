Ληστές Κάτω Τιθορέας: Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και 6 πλημμελήματα στους οκτώ συλληφθέντες

Πέντε κακουργήματα και σωρεία πλημμελημάτων περιλαμβάνει η βαριά ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος των οκτώ συλληφθέντων που φέρονται να συμμετείχαν στη ληστεία της Κάτω Τιθορέας και 10 ακόμη.

Ειδικότερα οι 8 συλληφθέντες της Τιθορέας αντιμετωπίζουν τα κακουργήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής από κοινού κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, ληστεία από κοινού και κατά συρροή, διακεκριμένη περίπτωση παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων, διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας (πολεμικά τουφέκια, χειροβομβίδες κλπ).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης κατηγορούνται για τα πλημμελήματα της παράνομης οπλοφορίας, παράνομης κατοχής όπλων, προμήθειας και κατοχής ναρκωτικών προς ίδιαν χρήση, βίας κατά υπαλλήλων και παραποίησης πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας.

Η μεταγωγή των 8 στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης έγινε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, ενώ έξω από τα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων είχαν συγκεντρωθεί άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, που φώναζαν συνθήματα υπέρ των συλληφθέντων.

Οι 8 κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους ο 30χρονος φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης και η 26χρονη σύντροφός του και κατά τη δικογραφία υπαρχηγός της οργάνωσης, παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο θα ζητήσουν προθεσμία για να ετοιμάσουν τις απολογίες τους.