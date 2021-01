Click in shop: Έτσι θα λειτουργεί στην πράξη – «Θα ξεκινήσουμε με 50% έκπτωση» 

Περιμένοντας με κομμένη την ανάσα- αλλά θεωρώντας τη σχεδόν βέβαιη- την ανακοίνωση για το ξεκλείδωμα της αγοράς, την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου, οι έμποροι ετοιμάζονται πυρετωδώς για το click in shop.

Μιλώντας στο newsit.gr, ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του ΕΒΕΠ και του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής (ΠΕΣΑ) δήλωσε αισιόδοξος πως αυτή τη φορά, με το Υπουργείο Ανάπτυξης στο πλευρό τους, οι έμποροι θα είναι αυτοί που θα δουν τη δραστηριότητά τους να ξεκλειδώνει μέσα στην πανδημία του κορονοϊού, μετά τα δημοτικά σχολεία.

Όπως μας είπε: «Όπως όλα δείχνουν, ξεκινάμε την Δευτέρα με click in shop στην ένδυση, την υπόδηση και στα κοσμηματοπωλεία και click away για τους υπόλοιπους κλάδους του εμπορίου. Το click in shop συγκεκριμένα, είναι μια απόφαση που την περιμένουμε πως και πως, κάτι που έχουμε ζητήσει εδώ και καιρό», αναφέρει.

Και συνεχίζει: «Δεδομένων των συνθηκών, είναι η καλύτερη επιλογή που μπορεί να μας δοθεί και θεωρούμε πως ειδικά στην ένδυση και την υπόδηση θα μας βοηθήσει πολύ περισσότερο από το click away. Ο καταναλωτής θα δοκιμάζει τα ρούχα και τα παπούτσια επί τόπου, θα αποφασίζει τι θέλει και θα είναι πιο αποφασιστικός στις αγορές του. Με το click away κινήθηκε ελάχιστα η ένδυση και η υπόδυση».

Ξεκινάμε αμέσως με εκπτώσεις 50%

Ο κ. Κορκίδης λέει μάλιστα; «Άλλωστε, οι εκπτώσεις θα ξεκινήσουν κατευθείαν, από την πρώτη ημέρα με 50% κάτω και γρήγορα θα αρχίζουν να καλπάζουν. Οι προσφορές θα είναι εντυπωσιακές- οι έμποροι…καίγονται πραγματικά να δώσουν το εμπόρευμά τους. Οι δε μικρότεροι παίχτες της αγοράς που δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό κατάστημα, μόνο με το click in shop μπορούν να σωθούν».

Σύμφωνα με τον κ. Κορκίδη, θα πρόκειται για μια εντελώς νέα κατάσταση, τόσο για τους εμπόρους όσο και για τους καταναλωτές αλλά ο ίδιος λέει ότι πρόκειται για μια δραστηριότητα που την θέλουν τόσο πολύ και οι δύο πλευρές, που σίγουρα θα δουλέψει εύρυθμα.

Ο ίδιος δηλώνει μάλιστα πως στην αναμονή για το click in shop είναι και όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι του εμπορίου που για την ώρα συμπεριλαμβάνονται στο click away (αλλά στο δια ταύτα, δεν τους βοηθά και πολύ). Πρόκειται για κλάδους όπως τα εποχικά είδη ή τις εκθέσεις επίπλων.

Πως θα λειτουργεί στην πράξη το click in shop

Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Αττικής έχει δημιουργήσει ένα «μπούσουλα» για τους καταναλωτές για το τι θα ισχύει με το click in shop όταν ανοίξει η αγορά:

Από τις “αγορές εκτός” θα επιτρέπονται οι “αγορές εντός” με τον πελάτη να μπαίνει κανονικά εντός του καταστήματος κατόπιν ραντεβού και να αγοράζει το είδος που έχει επιλέξει, έχοντας και τη δυνατότητα δοκιμής του.

Ο καταναλωτής θα μπορεί να επιλέγει το προϊόν που θέλει να αγοράσει και θα μπορεί να το έχει “δεσμεύσει” είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω διαδικτύου, ενώ θα μπορεί ότι άλλο διαλέξει να το δοκιμάσει προ αγοράς, περιορίζοντας όμως την παραμονή του στο κατάστημα στον προβλεπόμενο χρόνο.

Πως θα γίνονται αλλαγές

O καταναλωτής θα μπορεί να αλλάξει το προϊόν αλλά αυστηρά με ραντεβού. Ο καταναλωτής θα μπορεί να αλλάξει το προϊόν και να παραλάβει ένα άλλο. Όλα τα δικαιώματα επιστροφής και εγγύησης που έχει ο καταναλωτής, εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά.

Πληρωμές και με μετρητά

Οι καταναλωτές θα μπορούν να πληρώσουν με μετρητά, στο όριο των 500 ευρώ, που επιτρέπεται. Είναι ένα επιπρόσθετο πλεονέκτημα του click in shop σε σχέση με το click away το οποίο λειτουργεί σχεδόν αποκλειστικά με κάρτα και e-banking.

Ανάλογα με την επιφάνεια του καταστήματος και τον αριθμό των εργαζομένων θα πρέπει να προγραμματίζονται τα ραντεβού ώστε να αποφεύγεται συνωστισμός. Η αναμονή πελατών εντός του καταστήματος, πέραν αυτών που θα έχουν προγραμματισμένο ραντεβού, θα απαγορεύεται.

Σχετικά με τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ατόμων ανά κατάστημα προβλέπονται τα εξής:

• Σε καταστήματα έως 20 τετραγωνικά μέτρα επιτρέπονται 4 άτομα συνολικά, δηλαδή εργαζόμενοι και πελάτες.

• Σε καταστήματα από 20 έως 100 τ.μ. επιτρέπονται 4 άτομα, συν 1 άτομο ανά 10 τ.μ. για την επιφάνεια από 20 έως 100 τ.μ.

• Σε καταστήματα άνω των 100 τ.μ. επιτρέπονται 12 άτομα, συν 1 άτομο ανά 15 τ.μ. για την επιφάνεια άνω των 100 μέτρων.

Χρονικοί περιορισμοί στη διάρκεια των αγορών θα υπάρχουν και θα αποφασίζονται από την κάθε επιχείρηση ξεχωριστά. Στόχος, η ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πελάτη στο δυνατόν συντομότερο χρόνο που θα περιλαμβάνει την είσοδο, τη δοκιμή του προϊόντος, την πληρωμή και την έξοδο από το κατάστημα.

Τι θα γίνει με τα εμπορικά κέντρα

Το αν θα επιτραπεί το click in shop και στα μεγάλα εμπορικά κέντρα είναι κάτι δεν έχει απαντηθεί ακόμα και δεν θεωρείται δεδομένο για να μην δημιουργηθούν προϋποθέσεις συνωστισμού σε κλειστούς χώρους.

Το click away έχει επιτραπεί στα κλειστά εμπορικά κέντρα μόνο για κεντρική διαχείριση.

Το click in shop δεν είναι εύκολο να εφαρμοστεί στα mall, καθώς, αν τα καταστήματα λειτουργήσουν με τη μέθοδο των ραντεβού, τίθεται το ερώτημα κατά πόσο μπορεί να ελεγχθεί η είσοδος και ο χρόνος παραμονής στο εμπορικό κέντρο όσων θα επιδεικνύουν το μήνυμα που θα αποδεικνύει ότι έχουν κλείσει κάποιο ραντεβού.

Ρεπορτάζ: Δήμητρα Τριανταφύλλου