Lockdown: Το ΦΕΚ με όλα τα έκτακτα μέτρα – Τι ισχύει για μετακινήσεις, συναθροίσεις, δραστηριότητες

Σε ισχύ είναι από τα ξημερώματα του Σαββάτου το γενικό Lockdown σε όλη τη χώρα με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του δευτέρου κύματος της πανδημίας του κορονοϊού.

Η συγκεκριμένη απόφαση μάλιστα για τα έκτακτα μέτρα δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Της Κυβέρνησης και θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τις 30 Νοεμβρίου που υπάρχει το lockdown.

Το ΦΕΚ περιλαμβάνει αναλυτικά τα μέτρα προστασίας που ισχύουν σε κάθε πεδίο δραστηριότητας, όπως τις συναθροίσεις, τις δημόσιες υπηρεσίες, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, τις μετακινήσεις με ΜΜΜ, ΙΧ, Ταξί, τις μετακινήσεις με sms, τον αθλητισμό, την εκπαίδευση, τους χώρους λατρείας κ.ά. Ακόμη, υπάρχει ξεχωριστή αναφορά για τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται στους παραβάτες ενώ περιλαμβάνει παραρτήματα με μέτρα που αφορούν την ασφαλή λειτουργία των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και των κλειστών δομών που φιλοξενούνται ευπαθείς ομάδες, οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία επιχειρήσεων παροχής υποστήριξης και επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες, μέτρα κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων Covid-19 στα ΚΥΤ και στις δομές φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, ειδικές οδηγίες για τις αεροπορικές μετακινήσεις καθώς και οδηγίες και μέτρα προστασίας για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς, παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία.

Μέσα μαζικής μεταφοράς, Ι.Χ., ταξί

Με μέγιστη πληρότητα 65% θα κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς την περίοδο του lockdown, στα ταξί και τα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης επιτρέπεται μέχρι ένας επιβάτης πέραν του οδηγού, ενώ η λειτουργία των σχολών οδήγησης αναστέλλεται.

Με ανακοίνωσή του, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών διευκρινίζει τα μέτρα που ισχύουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα ταξί, τα ΙΧ, καθώς και στη μετακίνηση μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων από σήμερα Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.

Συγκεκριμένα, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λειτουργούν διασφαλίζοντας επαρκή κίνηση, με μέγιστη πληρότητα 65%.



Παράλληλα, έως το τέλος Νοεμβρίου 200 λεωφορεία των ΚΤΕΛ θα κυκλοφορούν στους δρόμους της Αττικής, αναλαμβάνοντας την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου σε 60 περιφερειακές αστικές γραμμές ευθύνης του ΟΑΣΑ. Σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση, η συνεργασία του ΟΑΣΑ με τα ΚΤΕΛ Αττικής είναι διάρκειας δύο ετών, με τις τιμές των εισιτηρίων στις λεωφορειακές γραμμές που θα εξυπηρετούνται από τα ΚΤΕΛ να είναι ίδιες με τις ισχύουσες στο υπόλοιπο συγκοινωνιακό δίκτυο του ΟΑΣΑ.

Επιτρέπεται μέχρι ένας επιβάτης πλέον του οδηγού σε ταξί και επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης. Η υπέρβαση του ορίου επιβαινόντων επιτρέπεται μόνο εφόσον στο όχημα επιβαίνουν ανήλικα τέκνα, η κατ’ οίκον παραμονή των οποίων υπό την εποπτεία ενηλίκου είναι αδύνατη ή άτομο που χρήζει βοήθειας από δεύτερο επιβάτη για τη μετακίνησή του.

Τι ισχύει για τις μετακινήσεις

Οσον αφορά τις μετακινήσεις, βάσει των οδηγιών που γνωστοποίησε χθες, Παρασκευή, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, επιτρέπονται μόνο με την αποστολή SMS στο 13033 ή με τη συμπλήρωση της φόρμας κατ’ εξαίρεση μετακίνησης που είναι διαθέσιμη στο forma.gov.gr ή με χειρόγραφη βεβαίωση (σύμφωνα με το υπόδειγμα) για τους ακόλουθους και μόνο λόγους:

Μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία). Σε αυτή την περίπτωση αποστέλλεται SMS με τον κωδικό 1.

Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών ειδών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η έγκαιρη αποστολή τους. Σε αυτή την περίπτωση στο SMS χρησιμοποιείται ο κωδικός 2.

Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση και μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες, μετά από τον καθορισμό ραντεβού για το οποίο ενημερώνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς ο πολίτης και υπό την επιπλέον προϋπόθεση επίδειξης της ως άνω ενημέρωσης, καθώς και μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή ηλεκτρονική συναλλαγή. Για μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία ή τράπεζα, στο SMS χρησιμοποιείται ο κωδικός 3.

Μετάβαση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη, καθώς και για μεταφορά συζύγου ή συγγενούς πρώτου βαθμού από και προς τον τόπο εργασίας του, εφόσον υφίσταται σχετική ανάγκη, ή συνοδεία μαθητού στο σχολείο από γονέα ή κηδεμόνα. Σε αυτές τις περιπτώσεις (παροχή βοήθειας, μεταφορά συζύγου ή συγγενούς στην εργασία του και συνοδεία μαθητή), αποστέλλεται SMS με τον κωδικό 4.

Μετάβαση σε κηδεία υπό τους όρους που προβλέπεται από τον νόμο ή για μετάβαση γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στις περιπτώσεις αυτές στο SMS χρησιμοποιείται ο κωδικός 5.

Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο (2)άτομα, υπό την προϋπόθεση τήρησης στην τελευταία αυτή περίπτωση της αναγκαία απόστασης του ενάμισι (1,5)μέτρου. Καθώς και μετάβαση για σίτιση αδέσποτων ζώων, εφόσον η μετάβαση πραγματοποιείται εντός του δήμου κατοικίας του πολίτη. Στις περιπτώσεις αυτές, στο SMS χρησιμοποιείται ο κωδικός 6.

Ποια τα πρόστιμα

Στις επιχειρήσεις ή τα φυσικά πρόσωπα που διοργανώνουν εκδηλώσεις και συναθροίσεις επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 ευρώ για την πρώτη παράβαση και 5.000 ευρώ για τη δεύτερη παράβαση, με τις επιχειρήσεις να τιμωρούνται επίσης με αναστολή λειτουργίας για 15 ημερολογιακές ημέρες.

Για τα νοσοκομεία, τις κλινικές, τα ιατρεία και τα διαγνωστικά κέντρα: Η μη χρήση μάσκας ή η υπέρβαση του ορίου συνοδών/επισκεπτών ανά ασθενή τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. Η μη χρήση μάσκας από οποιονδήποτε εντός νοσοκομείου, ιατρείου και διαγνωστικού κέντρου επιφέρει διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ στην επιχείρηση.

Στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, δομές και ξενώνες φιλοξενίας ευπαθών ομάδων, κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας, δομές παιδικής προστασίας κτλ: Για τη μη τήρηση των μέτρων σε κλειστές δομές που φιλοξενούν ευπαθείς ομάδες επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο 3.000 ευρώ, εάν η δυναμικότητα της δομής δεν υπερβαίνει τους 40 ωφελούμενους. Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται πρόστιμο 6.000 ευρώ, ενώ δύναται να επιβληθεί και αναστολή λειτουργίας 60 ημερών.

Στην επιχείρηση επιβάλλεται πρόστιμο 5.000 ευρώ εάν η δυναμικότητα ξεπερνά τους 40 ωφελούμενους, ενώ σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο γίνεται 10.000 ευρώ με δυνατότητα επιβολής αναστολής λειτουργίας για 60 ημέρες.

Στους ωφελούμενους και τυχόν τρίτους που δεν τηρούν τα μέτρα, επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ. Στους εργαζόμενους το πρόστιμο είναι 500 ευρώ για κάθε παράβαση, συμπεριλαμβανομένης και της μη υποβολής τους σε προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο. Στους εργοδότες των εργαζομένων που υποχρεούνται να υποβληθούν σε προληπτικό τεστ, το πρόστιμο είναι 3.000 ευρώ ανά παράβαση. Στην επιχείρηση επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 ευρώ για τη μη τήρηση του επισκεπτηρίου.

Στους χώρους λατρείας και θρησκευτικών τελετών, η μη τήρηση των κανόνων λειτουργίας προβλέπει πρόστιμο στον κατά νόμο υπεύθυνο ή στον παριστάμενο θρησκευτικό λειτουργό 1.500 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τις πρόβες, τα τηλεοπτικά και κινηματογραφικά γυρίσματα και τις ηχογραφήσεις, στην περίπτωση μη λήψης της απαιτούμενης άδειας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η πρώτη παράβαση τιμωρείται με πρόστιμο στην επιχείρηση 3.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 15 εργάσιμες ημέρες και η δεύτερη παράβαση προβλέπει πρόστιμο 5.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας 30 ημερών.

Η μη τήρηση των μέτρων επιφέρει πρόστιμο 1.000 ευρώ στην πρώτη παράβαση και 2.000 ευρώ στη δεύτερη.

Για τη μη τήρηση των κανόνων αναστολής λειτουργίας/ορίων πελατών/αποστάσεων/υγιεινής και απολύμανσης προβλέπεται: Για επιχειρήσεις έως 20 τ.μ., πρόστιμο 2.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 15 ημερολογιακές ημέρες στην πρώτη παράβαση, πρόστιμο 4.000 ευρώ και αναστολή 30 ημερών στη δεύτερη παράβαση και στην τρίτη παράβαση, αναστολή λειτουργίας 90 ημερών εάν αυτή έγινε εντός τριών μηνών από την αρχική ή αναστολή 60 ημερών εάν έγινε εντός 6 μηνών από την αρχική.

Για επιχειρήσεις από 20 έως 100 τ.μ., τα πρόστιμα κλιμακώνονται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης των ορίων, ξεκινώντας από τις 3.000 ευρώ και φτάνοντας έως τις 10.000 ευρώ με αναστολή λειτουργίας για 15 ημερολογιακές ημέρες για την πρώτη παράβαση και από

10.000 ευρώ έως 30.000 ευρώ και αναστολή 30 ημερών για τη δεύτερη παράβαση.

Για επιχειρήσεις από 100 έως 300 τ.μ., τα πρόστιμα είναι από 10.000 ευρώ έως 15.000 ευρώ με αναστολή λειτουργίας 15 ημερών για την πρώτη παράβαση και από 15.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ με αναστολή λειτουργίας 30 ημερών για τη δεύτερη παράβαση.

Για επιχειρήσεις άνω των 300 τ.μ., τα πρόστιμα ξεκινούν από τις 15.000 ευρώ και φτάνουν στις 30.000 ευρώ με αναστολή λειτουργίας για 15 ημερολογιακές ημέρες στην πρώτη παράβαση και κυμαίνονται από 30.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ με αναστολή 30 ημερών για τη δεύτερη παράβαση.

Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν κατά παράβαση της αναστολής λειτουργίας τους επιβάλλεται για κάθε παράβαση πρόστιμο 5.000 ευρώ. Στα φυσικά πρόσωπα που έχουν την ευθύνη λειτουργίας των χώρων, το πρόστιμο είναι 3.000 ευρώ.

Σχετικά με τη λειτουργία καταστημάτων και επιχειρήσεων από σήμερα:

Επιτρέπονται όλες οι δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα.

Επιτρέπονται όλες οι δραστηριότητες του δευτερογενούς τομέα, όπως βιομηχανία, μεταποίηση.

Επιτρέπονται ενδεικτικά οι παρακάτω δραστηριότητες του τριτογενούς τομέα:

Καταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ, φούρνοι, ιχθυοπωλεία κλπ) λειτουργούν με το κανονικό τους ωράριο.

Επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε τηλέφωνο ανάγκης που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες.

Επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων πώλησης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού μόνο για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.), καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών.

Επιτρέπονται οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)

Οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και καθ΄ οδόν εξυπηρέτησης (drive through) επιτρέπονται μόνον στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών που ορίζονται στην ΚΥΑ. Δεν αποτελούν, δηλαδή, ξεχωριστό λόγο μετακίνησης. Κάποιος δηλαδή προκειμένου να πάρει κάτι δεν μπορεί να μετακινηθεί από το σπίτι του. Αν κάνει χρήση των εξαιρέσεων sms, δηλαδή στο δρόμο προς τη δουλειά ή από τη δουλειά ή πηγαίνοντας για την προμήθεια κάποιου αναγκαίου αγαθού προφανώς μπορεί να κάνει χρήση του take away.

Επιτρέπεται η λειτουργία σε:

Καθαριστήρια

Περίπτερα (24ώρο)

Φαρμακεία

Πρατήρια καυσίμων

Υπηρεσίες υγείας, κτηνιατρικών υπηρεσιών

Pet shops

Τα κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής θα μπορούν να λειτουργήσουν σήμερα και αύριο, Κυριακή, με εξαίρεση τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών.

Η λειτουργία των λαϊκών αγορών πραγματοποιείται με την συμμετοχή του 50% των εμπόρων/παραγωγών, σε απόσταση 5 μέτρων μεταξύ των πάγκων και με αναστολή της δραστηριότητας των βιομηχανικών προϊόντων.

Ανοιχτές παραμένουν, επίσης, οι οικοδομές και τα εργοτάξια, ενώ αναστέλλεται η διενέργεια θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών.

Όσα προβλέπονται για τον αθλητισμό

Αναστολή της λειτουργίας και χρήσης οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων, εξαιρουμένων των ακόλουθων περιπτώσεων:

1) Λειτουργία ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων, χωρίς χρήση αποδυτηρίων, αποκλειστικά και μόνο από ομάδες έως τριών (3) ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή και χωρίς την παρουσία θεατών, προς τον σκοπό άθλησης μέσω των εξής ατομικών αθλημάτων:

* στίβος (έως 60 άτομα συνολικά εντός της ανοικτής αθλητικής εγκατάστασης)

* κολύμβηση (αποκλειστικά σε ανοικτά κολυμβητήρια, έως τρία άτομα ανά διαδρομή)

* αντισφαίριση,

* σκοποβολή,

* τοξοβολία,

* ιστιοπλοΐα,

* κωπηλασία,

* κανόε καγιάκ,

* θαλάσσιο σκι,

* ποδηλασία,

* γκολφ,

* ιππασία,

* μηχανοκίνητος αθλητισμός,

* ορειβασία/αναρρίχηση,

Περαιτέρω λεπτομέρειες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (https://gga.gov.gr/component/co ntent/article/278-covid/2981- covid19-sports)

2) Λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων για προπονήσεις και αγώνες χωρίς την παρουσία θεατών των ομάδων που μετέχουν:

*στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Α’ Εθνικής κατηγορίας ανδρών (Super League),

*στο πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης (Basket League),

* στους ευρωπαϊκούς αγώνες (Champions League, Europa League, Euroleague, BCL, σύμφωνα με τα ειδικά πρωτόκολλα των UEFA, Euroleague, FIBA),

* εθνικών ομάδων, ανδρών ή γυναικών, ομαδικών αθλημάτων που έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις στο συγκεκριμένο διάστημα.

Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης είναι δυνατή μόνο εφόσον οι ομάδες ακολουθούν υγειονομικό πρωτόκολλο, που περιλαμβάνει υποχρεωτικό εβδομαδιαίο προληπτικό έλεγχο των αθλητών για COVID-19 με τεστ αντιγόνου, από διαπιστευμένα εργαστήρια.

3) Χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων από όσους αναφέρονται σε ονομαστικές καταστάσεις που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, κατόπιν εισήγησης της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, για την κάλυψη των αναγκών προετοιμασίας τους για τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021.

* Περαιτέρω οδηγίες, υγειονομικά? πρωτοκόλλα για προπονήσεις και αγώνες, όπως αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού? (https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981- covid19-sports)

4) Λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων για την ολοκλήρωση διεθνών αθλητικών διοργανώσεων που είναι σε εξέλιξη κατά τη δημοσίευση της παρούσας, τηρουμένων των υγειονομικών πρωτοκόλλων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

5) Λειτουργία και χρήση των κολυμβητηρίων για θεραπευτική άσκηση από άτομα με αναπηρίες, καθώς και από τους συνοδούς τους, εφόσον:

* έχει συνταγογραφηθεί η κολύμβηση ως μέθοδος θεραπείας και προσκομίζεται πρόσφατη ιατρική βεβαίωση που επιτρέπει τη συγκεκριμένη θεραπευτική μέθοδο κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο.

Επιπλέον, απαγορεύεται η παραμονή πολιτών σε χώρους εξωτερικής άθλησης, οργανωμένες μαρίνες, πάρκα και άλση.

Διευκρινίζονται τα εξής:

Α. Πρόκειται άμεσα να εξεταστεί η δυνατότητα εξαίρεσης λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων για προπονήσεις και αγώνες, χωρίς την παρουσία θεατών και για άλλα εγχώρια πρωταθλήματα ή/και διεθνείς διοργανώσεις, των οποίων οι ομάδες θα καταθέσουν και θα εγκριθεί υγειονομικό πρωτόκολλο, που περιλαμβάνει υποχρεωτικό εβδομαδιαίο προληπτικό έλεγχο των αθλητών για COVID-19 με τεστ αντιγόνου από διαπιστευμένα εργαστήρια.

Β. Πρόκειται άμεσα να εξεταστεί η δυνατότητα και της προετοιμασίας αθλητών για Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα, τα οποία πρόκειται να διεξαχθούν έως και τον Απρίλιο του 2021, με ονομαστικές καταστάσεις που θα εκδίδει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, κατόπιν εισήγησης των αντιστοίχων Ομοσπονδιών τους.

