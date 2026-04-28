Πάτρα: Τα 90 δευτερόλεπτα της σύλληψης του 89χρονου πιστολέρο – Βίντεο ντοκουμέντο

Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την σύλληψη του 89χρονου στην Πάτρα, οποίος το πρωί της Τρίτης (28/04/2026) είχε σπείρει τον τρόμο στην Αθήνα πυροβολώντας στον ΕΦΚΑ και στο Εφετείο.

Ο 89χρονος πιστολέρο άνοιξε πυρ με καραμπίνα στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στη συνέχεια στο Εφετείο στη Λουκάρεως, τραυματίζοντας συνολικά πέντε άτομα, ενώ πέταξε και μια επιστολή που εξηγούσε τους λόγους που έκανε την επίθεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια ο ηλικιωμένος έφυγε ανενόχλητος και κατάφερε να φτάσει μέχρι την Πάτρα με ταξί και τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη σε ξενοδοχείο στην Πάτρα.

Μάλιστα όπως αποκαλύπτει στο newsit.gr ο Γιώργος Καλλιακμάνης ο 89χρονος είχε ξεχάσει σε ταξί βαλίτσα με 3.000 ευρώ ενώ είχε εισιτήριο για την Ιταλία.

Αρχικά ο 89χρονος μπήκε στο ξενοδοχείο ζητώντας δωμάτιο, όμως δεν υπήρχε διαθεσιμότητα, με τους υπαλλήλους να τον καλούν να καθίσει στον στον χώρο υποδοχής, όπου φάνηκε ιδιαίτερα ήρεμος και χαμογελαστός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια σύμφωνα με πληροφορίες τον αναγνώρισαν και ειδοποιήθηκε αμέσως την αστυνομία. Ένας αστυνομικός τον έχει συλλάβει και τον έχει βγάλει χωρίς να προβάλλει αντίσταση από το ξενοδοχείο.

Σε ελάχιστο χρόνο ακόμη 4 αστυνομικοί, μεταξύ τον οποίων και η διεθνής διαιτητής Ελένη Αντωνίου.

Έτσι λίγα λεπτά αργότερα, αστυνομικοί τον περικύκλωσαν και τον συνέλαβαν χωρίς την παραμικρή αντίσταση.

Μάρτυρες ανέφεραν πως κατά την σύλληψή του ο 89χρονος ήταν ψύχραιμος και χαμογελαστός και επαναλάμβανε την φράση «θα με δείτε στις ειδήσεις».

Ωστόσο στην καμπαρντίνα του βρέθηκε κρυμμένο ένα περίστροφο τύπου 38άρι, γεμάτο με σφαίρες. Σύμφωνα με πληροφορίες ο ηλικιωμένος σχεδίαζε επί ένα χρόνο αυτή την επίθεση.

«Έχει ψυχιατρικό υπόβαθρο, έχει νοσηλευτεί και χρήζει βοήθειας» λέει ο δικηγόρος Βασίλης Νουλέζας

Ως άτομο που «έχει ψυχιατρικό υπόβαθρο και έχει νοσηλευτεί» περιγράφει τον 89χρονο ο δικηγόρος Βασίλης Νουλέζας, ο οποίος ειδοποιήθηκε να αναλάβει την υπεράσπισή του μετά το διπλό ένοπλο επεισόδιο στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και το Πρωτοδικείο στην οδό Λουκάρεως.

​Σε δηλώσεις του έξω από τη ΓΑΔΑ το βράδυ της Τρίτης, ο κ. Νουλέζας ανέφερε πως αναμένει τη μεταφορά του κατηγορουμένου από την Πάτρα, όπου και συνελήφθη, προκειμένου να λάβει την επίσημη εντολή εκπροσώπησης και να μελετήσει τη δικογραφία.

​«Ακραία εγκληματική συμπεριφορά»

​Ο γνωστός ποινικολόγος εξέφρασε την οδύνη του για τους πέντε τραυματίες, τονίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης. «Θέλω να δω τι οδήγησε και όπλισε το χέρι αυτού του ανθρώπου να προβεί σε αυτή την ακραία, θα έλεγα, εγκληματική ενέργεια και συμπεριφορά, που παραλίγο να στοιχίσει τη ζωή ανθρώπων», σημείωσε χαρακτηριστικά.

​Αναφερόμενος στην κατάσταση του ηλικιωμένου, ο κ. Νουλέζας επέμεινε στην ανάγκη ψυχιατρικής εκτίμησης: «Το μόνο που γνωρίζω είναι ότι έχει ψυχιατρικό υπόβαθρο, έχει νοσηλευτεί και ο άνθρωπος ενδεχομένως χρήζει βοήθειας».

​

​Σχετικά με το κατηγορητήριο, ο κ. Νουλέζας εκτίμησε πως ο 89χρονος θα βρεθεί αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες, όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και παράβαση του νόμου περί όπλων.

​«Ο Εισαγγελέας που θα επιληφθεί της υποθέσεως θα ασκήσει ποινική δίωξη και θα δούμε αν θα παραπεμφθεί για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης και αν θα διαταχθεί ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρικό κατάστημα», εξήγησε ο κ. Νουλέζας.

Κατέληξε δε αναφέροντας πως η παρουσία του στην υπόθεση έχει και «ανθρωπιστικό χαρακτήρα», δεδομένης της ηλικίας και της βεβαρημένης υγείας του δράστη.