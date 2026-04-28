Πάτρα: Στη φυλακή απόστρατος αστυνομικός για διακίνηση ναρκωτικών – Ελεύθερος με όρους ο γιος του

Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του στον ανακριτή την Τρίτη (28.04.2026) ο απόστρατος αστυνομικός που συνελήφθη στην Πάτρα στις 25 Απριλίου, κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών.

Ο γιος του απόστρατου αστυνομικού στην Πάτρα συνελήφθη επίσης για διακίνηση ναρκωτικών, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μέχρι τη δίκη.

Πατέρας και γιος αντιμετωπίζουν -κατά περίπτωση- βαρύτατες κατηγορίες.

Αυτές περιλαμβάνουν τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και βία κατά υπαλλήλων.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από μήνες διακριτικής παρακολούθησης και αξιοποίησης πληροφοριών, οι αστυνομικοί οργάνωσαν επιτυχημένη επιχείρηση στις 25 Απριλίου.

Αυτή οδήγησε τελικά στη σύλληψη των δύο ανδρών.

Κατά την έρευνα, κατασχέθηκαν:

– 2 κιλά και 320 γραμμάρια κάνναβης

– 2 ζυγαριές ακριβείας

– 1 πιστόλι (παραποιημένο, με σβησμένο αριθμό πλαισίου), το οποίο έφερε γεμιστήρα με 3 φυσίγγια

– 1 θήκη όπλου με επιπλέον 3 φυσίγγια

– 1 πτυσσόμενο σιδερένιο γκλοπ και 1 αναδιπλούμενος σουγιάς

– Το χρηματικό ποσό των 2.230 ευρώ

– Κινητά τηλέφωνα.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
78
77
73
71
55
Στη ΓΑΔΑ οδηγείται ο 89χρονος που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Εφετείο - «Έχει ψυχικό υπόβαθρο και χρήζει βοήθειας»
Ο δικηγόρος Βασίλης Νουλέζας εκτίμησε πως ο 89χρονος θα βρεθεί αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες, όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και παράβαση του νόμου περί όπλων
Φωτογραφία ντοκουμέντο από τη σύλληψη του 89χρονου στην Πάτρα
8
Καταδίκη 35χρονου stalker μίας 26χρονης στη Θεσσαλονίκη - Είχε φτάσει στο σημείο να μετακομίσει από άλλη πόλη
Παρά τις επανειλημμένες απορρίψεις και τα «μπλοκαρίσματα» σε όλες τις διαδικτυακές εφαρμογές, ζητούσε επίμονα ανταπόκριση εκφράζοντας επιθυμία για σχέση -ακόμη και για γάμο
iStock
Το απειλητικό σημείωμα και το βίντεο ντοκουμέντο με τη σύλληψη του 89χρονου: «Είδα τον διάβολο, θα δείτε τι θα πάθετε»
Το σημείωμα που άφησε ο 89χρονος πριν ανοίξει πυρ σε Εφετείο και ΕΦΚΑ και τελικά συλληφθεί οπλισμένος στην Πάτρα - Ο ηλικιωμένος είχε λάβει άδεια οπλοφορίας το 2018
Ο 89χρονος που πυροβόλησε σε ΕΦΚΑ και Εφετείο
17
