Γυναίκα προσπάθησε να βάλει μέσα στις φυλακές Τρικάλων χασίς που έκρυβε στις παντόφλες

Είναι η τρίτη φορά το τελευταίο χρονικό διάστημα που συλλαμβάνονται επισκέπτες φυλακών για προσπάθεια εισαγωγής ναρκωτικών
Φυλακές Τρικάλων
Φυλακές Τρικάλων / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Θανάσης Καλλιάρας

Να περάσει ποσότητα χασίς σε κρατούμενο προσπάθησε μία γυναίκα που συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης (28.04.2026) στις φυλακές Τρικάλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaopinion.gr, η γυναίκα είχε κρύψει χασίς – «σοκολάτα» μέσα σε παντόφλες, με σκοπό να τα παραδώσει σε αλλοδαπό κρατούμενο κατά τη διάρκεια του επισκεπτηρίου στις φυλακές Τρικάλων.

Ωστόσο, τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν κατά τον προβλεπόμενο έλεγχο.

Ακολούθησε η άμεση σύλληψή της, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Είναι η τρίτη φορά που το τελευταίο χρονικό διάστημα συλλαμβάνονται επισκέπτες των φυλακών για προσπάθεια εισαγωγής ναρκωτικών, γεγονός που καταδεικνύει την αποτελεσματικότητα κατά τους ελέγχους.

