Taste Atlas: Κατρακύλησε στην 55η θέση το σουβλάκι στην φετινή «χρυσή» λίστα street food

Αν ταξιδέψετε στην Αλγερία, μη ξεχάσετε να κάνετε ένα γευστικό τσεκ στο νούμερο ένα street food, την quesabirria το οποίο σύμφωνα με τον γαστρονομικό οδηγό Taste Atlas που δημοσίευσε τη λίστα με τα 50 καλύτερα πιάτα στην κατηγορία του street food, έρχεται πρώτο στη λίστα, πετώντας εκτός … παγκοσμίου φήμης greek food, όπως το σουβλάκι, ο γύρος, το κοντοσούβλι…

Ο γαστρονομικός οδηγός με τα καλύτερα street food ναι μεν διαθέτει «άρωμα» ελληνικό – στην πρώτη 20άδα βρίσκεται το κοντοσούβλι- με τα καλύτερα street food, αλλά το σουβλάκι μάλλον καταποντίστηκε στην 55η θέση και το κοκορέτσι στην 96η θέση.

«Το Garantita είναι ένα δημοφιλές αλγερινό street food που καταναλώνεται ως σνακ και παρασκευάζεται ως είδος κέικ ή τάρτας. Η ζύμη γίνεται με συνδυασμό από αλεύρι ρεβιθιού, λάδι, μπαχαρικά και νερό.

Στη συνέχεια καλύπτεται με ένα χτυπημένο αυγό και ψήνεται στο φούρνο μέχρι να πάρει ένα χρυσοκάστανο χρώμα από πάνω. Η Γαραντίτα σερβίρεται συνήθως ζεστή, ντυμένη με χαρίσα και κύμινο», γράφει το Taste Atlas.

Η δεύτερη θέση, ανήκει στην Κίνα με τα guotie, ακολουθεί το siomay από την Ινδονησία και στην τέταρτη θέση είναι το πιάτο Quesabirria από το Μεξικό – την πεντάδα συμπληρώνει το ινδικό πιάτο Parotta.

