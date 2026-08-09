ΑΑΔΕ: 1.296 δοχεία με παράνομο φρέον κατασχέθηκαν σε Κήπους και Δοϊράνη – Ξεπερνούν τις 338.000 ευρώ οι διαφυγόντες δασμοί

Στον εντοπισμό και την κατάσχεση συνολικά 1.296 φιαλών παράνομου ψυκτικού υγρού (φρέον) προχώρησαν οι τελωνειακοί ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων για την πάταξη του λαθρεμπορίου και την προστασία του περιβάλλοντος.

Κατά τη διάρκεια ελέγχων στις 7 Αυγούστου 2026, οι ελεγκτές του Τελωνείου Κήπων προχώρησαν σε φυσικό έλεγχο φορτηγού με τουρκικές πινακίδες κυκλοφορίας και ρυμουλκούμενου και αποκάλυψαν 1.000 φιάλες φρέον, ψυκτικού υγρού τύπου R404A, οι οποίες ήταν κρυμμένες κάτω από το δηλωμένο φορτίο, το οποίο ήταν γυψοσανίδες.

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Η εισαγωγή του συγκεκριμένου υγρού στην Ε.Ε. απαγορεύεται. Η συνολική αξία του φορτίου φτάνει στα 884.400 ευρώ και οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι στα 283.538,64 ευρώ.