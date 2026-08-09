Ελλάδα

Χανιά: Πυροσβέστες μετέτρεψαν πυροσβεστικό όχημα σε ενυδρείο

Το ιδιαίτερο αυτό ενυδρείο είναι το μοναδικό του είδους του στην Ελλάδα
Χανιά: Πυροσβέστες μετέτρεψαν πυροσβεστικό όχημα σε ενυδρείο
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Μια όμορφη, δημιουργική και πρωτότυπη ιδέα είχαν οι πυροσβέστες στον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Χανίων να μετατρέψουν ένα παλιό πυροσβεστικό σε ενυδρείο.

Το ιδιαίτερο αυτό ενυδρείο είναι το μοναδικό του είδους του στην Ελλάδα. Το ενυδρείο βρίσκεται μέσα στον χώρο του Πυροσβεστικού Σταθμού στα Χανιά.

Έτσι αντί το παλιό φορτηγό να καταλήξει σε αχρηστία, τα στελέχη της Υπηρεσίας σκέφτηκαν πώς θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν το όχημα με έναν διαφορετικό και δημιουργικό τρόπο.

Το φορτηγό κόπηκε και προσαρμόστηκε κατάλληλα, ώστε να μετατραπεί σε ενυδρείο.

Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν τα πολύχρωμα ψάρια και δημιουργήθηκε το ενυδρείο.

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