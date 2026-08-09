Ελλάδα

Θρίλερ με νεκρό άνδρα στις Σέρρες – Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο δολοφονίας

Πληροφορίες λένε ότι λίγες ώρες πριν βρεθεί νεκρός, είχε κάνει καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία
Περιπολικό
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Ο άνθρωπος, ηλικίας 66 ετών βρέθηκε νεκρός στην περιοχή Ίβηρα του δήμου Βισαλτίας, στις Σέρρες.

Σύμφωνα με το ThessPost.gr, ο άνδρας ήταν μόνιμος κάτοικος Γερμανίας. Πριν από μόλις μερικά εικοσιτετράωρα ταξίδεψε στην Ελλάδα και στο χωριό του για το καλοκαίρι, όπου το απόγευμα της Κυριακής (9/8/26) εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο άνδρας πριν από μερικές ώρες έκανε καταγγελία στην αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία.

Στο σημείο πήγε και ιατροδικαστής. Για την ώρα, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά για τον θάνατο του άνδρα.

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