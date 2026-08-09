Ελλάδα

Σκιάθος: Τουρίστες και βαλίτσες παρασύρονται από τουρμπίνες αεροπλάνου

Βίντεο που δημοσίευσε η «Daily Mail» καταγράφει τις σκηνές από την παραλία Ξάνεμος της Σκιάθου
Τουρίστες και βαλίτσες παρασύρονται από τουρμπίνες αεροπλάνου στη Σκιάθο
Άνθρωποι και αντικείμενα «εκτοξεύονται» ακόμα και στη θάλασσα / πηγή φωτογραφίας «Daily Mail»
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Κάθε καλοκαίρι δεκάδες τουρίστες αλλά και ντόπιοι στη Σκιάθο βλέπουν από απόσταση αναπνοής τα αεροπλάνα να προσγειώνονται και να απογειώνονται από την παραλία που βρίσκεται δίπλα στο αεροδρόμιο του νησιού.

Αν και οι αρχές στη Σκιάθο προειδοποιούν ότι η συνήθεια να βρίσκεται κανείς τόσο κοντά όταν περνούν τα αεροπλάνα είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, και αρκετοί έχουν τραυματιστεί από τον αέρα που βγαίνει από τις τουρμπίνες, ορισμένοι εξακολουθούν να επιμένουν.

Πολλοί για να βγάλουν μία φωτογραφία ρισκάρουν, και δε διστάζουν να θέσουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο.

Συγκεντρώνονται, λοιπόν, κοντά στον διάδρομο του αεροδρομίου για… plane spotting.

Βίντεο που δημοσίευσε η «Daily Mail» καταγράφει το «έθιμο» αυτό από την παραλία Ξάνεμος της Σκιάθου.

Στις εικόνες φαίνονται τα προσωπικά αντικείμενα των απερίσκεπτων τουριστών να πέφτουν στη θάλασσα, καθώς ένα αεροπλάνο ετοιμάζεται να απογειωθεί.

Το φαινόμενο «jet blast» από τις τουρμπίνες των αεροσκαφών συχνά παρασύρει ανθρώπους και αντικείμενα, εκτοξεύοντάς τους ακόμη και στη θάλασσα.

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