Ελλάδα

Καβάλα: Νεκρή 65χρονη που κολυμπούσε στους Αμμόλοφους

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής
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Photo / Βασίλης Παπαδόπουλος/Eurokinissi
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Συναγερμός σήμανε στις αρχές στην Καβάλα όταν βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις το μεσημέρι της Κυριακής (09.08.2026) μία 65χρονη από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Αμμόλοφοι», στο Παγγαίο.

Στην άτυχη γυναίκα από τη Βουλγαρία αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη της περιοχής και από διασώστες του ΕΚΑΒ που βρίσκονταν στο σημείο της παραλίας στην Καβάλα.

Επιπλέον επιχειρήθηκε ΚΑΡΠΑ με αρνητικά αποτελέσματα. Στη συνέχεια η 65χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

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