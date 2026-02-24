ΑΑΔΕ: Τα X-Ray και ο Έλβις έβγαλαν λαβράκια – Εκατομμύρια λαθραία τσιγάρα, ναρκωτικά και αδήλωτο συνάλλαγμα

Πάνω από 4.715.310 τεμάχια λαθραία τσιγάρα, μαζί με 231 κιλά καπνού, 425 πούρα και 10.780 θερμαινόμενες ράβδους καπνού, εντόπισαν και κατάσχεσαν τα τελωνεία στο δεύτερο εξάμηνο του 2025, σε ελέγχους της ΑΑΔΕ που έγιναν σε αεροδρόμια, λιμάνια και συνοριακούς σταθμούς σε όλη τη χώρα.

Η εικόνα που δίνει το απολογιστικό δελτίο για το β΄ εξάμηνο 2025 δείχνει ότι το βάρος έπεσε στα καπνικά, με τα λαθραία τσιγάρα να εμφανίζονται σε αποσκευές επιβατών, σε εγκαταλελειμμένες βαλίτσες, σε δέματα cargo αλλά και κρυμμένα σε οχήματα κατά την είσοδο στη χώρα. Στους ελέγχους στα τελωνεία χρησιμοποιήθηκαν, όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ, μηχανήματα ακτινοσκόπησης X-Ray και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι ανιχνευτές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μόνο στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» εντοπίστηκαν, σε διαφορετικές υποθέσεις, 821.400 τεμάχια τσιγάρα σε αφίξεις από Κάιρο, Αντίς Αμπέμπα, Υερεβάν και Κωνσταντινούπολη, 411.400 τεμάχια σε αναχωρήσεις από Αθήνα προς μεγάλους ευρωπαϊκούς προορισμούς, ενώ σε εγκαταλελειμμένες αποσκευές κατασχέθηκαν 1.696.320 τεμάχια τσιγάρα. Στους Ευζώνους, με τη συνδρομή σκύλων ανιχνευτών, κατασχέθηκαν 1.485.150 τεμάχια τσιγάρα και θερμαινόμενες ράβδοι καπνού, κρυμμένα σε οχήματα και αποσκευές.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της κατάσχεσης, τα 4.715.310 τεμάχια αντιστοιχούν σε περίπου 235.765 πακέτα των 20 τσιγάρων, πριν καν υπολογιστούν οι ποσότητες καπνού και τα πούρα που επίσης κατασχέθηκαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα με τα καπνικά, οι τελωνειακοί έλεγχοι έφεραν κατασχέσεις αδήλωτων ρευστών και πολύτιμων αντικειμένων, με συνολικά 773.355 ευρώ, 101.230 δολάρια ΗΠΑ και άλλα ξένα νομίσματα, τραπεζικές επιταγές αξίας 21.101 ευρώ και επιταγές σε τουρκικές λίρες, καθώς και 14 χρυσά νομίσματα και 3 ράβδους χρυσού. Στις υποθέσεις αυτές εμφανίζονται ως κόμβοι τα μεγάλα αεροδρόμια, αλλά και συνοριακοί σταθμοί όπως οι Καστανιές και οι Εύζωνοι.

Στον ίδιο απολογισμό καταγράφονται ακόμη κατασχέσεις ναρκωτικών, με 1.010.650 δισκία σε υπόθεση στο αεροδρόμιο της Αθήνας, αλλά και ποσότητες κάνναβης και khat, καθώς και υποθέσεις παραποιημένων ειδών και λοιπών λαθραίων προϊόντων. Η ΑΑΔΕ σημειώνει ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται με αξιοποίηση τεχνολογικών μέσων και στοχευμένης ανάλυσης κινδύνου, με στόχο να περιοριστεί η παράνομη διακίνηση στα σύνορα.