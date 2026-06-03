Ραντεβού στην Άνω Γλυφάδα για την οδική ασφάλεια

Το καλό παράδειγμα είναι πάντα το καλύτερο μάθημα για τα παιδιά. Κάπως έτσι σκέφτηκαν οι άνθρωποι του Συλλόγου Γονέων του 5ου δημοτικού σχολείου Γλυφάδας και ζήτησαν από το «StAr, Ίδρυμα Άρη Σταθάκη για την Οδική Ασφάλεια» και την πρόεδρό του, Χριστίνα Σταθάκη, να τους βοηθήσουν.

Με τα τροχαία να είναι καθημερινά και τα πατίνια να έχουν ήδη γίνει πονοκέφαλος για τους γονείς, ο Σύλλογος Γονέων του 5ου δημοτικού σχολείου Γλυφάδας αποφάσισε να πάρει μια πρωτοβουλία για το μείζον ζήτημα της οδικής ασφάλειας και συμπεριφοράς. Και ποιος καλύτερος να ενημερώσει από το Ίδρυμα Άρη Σταθάκη.

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Το Σάββατο, 6 Ιουλίου 2026, από τις 11:00 έως τις 14:00, ο σύλλογος Γονέων του 5ου δημοτικού σχολείου Γλυφάδας σε συνεργασία με το «StAr, Ίδρυμα Άρη Σταθάκη για την Οδική Ασφάλεια» και την πρόεδρό του Χριστίνα Σταθάκη, διοργανώνουν την 1η Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας για μικρούς και μεγάλους.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί στο 5ο δημοτικό σχολείο στην Άνω Γλυφάδα και η πρόσκληση αφορά όλους τους πολίτες, μικρούς και μεγάλους.

Ο στόχος της πρωτοβουλίας είναι τα παιδιά να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στον αστικό ιστό, συμμετέχοντας στο ειδικό βιωματικό πρόγραμμα “ΆριΣτα 10″. Οι μεγάλοι, θα ενημερωθούν για την πρόληψη επικίνδυνων καταστάσεων αλλά και πώς θα δώσουν το σωστό παράδειγμα στα παιδιά.

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Κατά την ημερίδα, οι πολίτες που θα ανταποκριθούν στο κάλεσμα του Συλλόγου Γονέων του 5ου δημοτικού σχολείου Γλυφάδας όχι μόνο θα ενημερωθούν από τους πλέον ειδικούς και θα συζητήσουν τους προβληματισμούς τους, αναζητώντας λύσεις, αλλά θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά το νέο ηλεκτρικό scooter NOOS, όχημα που κατασκευάζεται στην Ελλάδα από Έλληνες μηχανικούς και τεχνικούς, σχεδιασμένο να καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες μετακίνησης.

Επίσης, θα παραλάβουν δωρεάν ενημερωτικό υλικό καθώς και αναμνηστικά δώρα, τα οποία αποτελούν ευγενική προσφορά της AUTOVISION (του μεγαλύτερου φορέα τεχνικού ελέγχου οχημάτων στην Ελλάδα), η οποία είναι χορηγός της εκδήλωσης.

«Ας χτίσουμε μαζί έναν πιο ασφαλή δρόμο για τα παιδιά μας!» είναι το μήνυμα – πρόσκληση που απευθύνει ο Σύλλογος Γονέων του 5ου δημοτικού σχολείου Γλυφάδας.