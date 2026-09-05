«Achaia Clauss»: Η εικόνα της καταστροφής από τη φωτιά στο εμβληματικό οινοποιείο της Πάτρας – Ματαιώθηκε ο «Ανοιχτός Τρύγος»

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου (05.09.2026) στην ιστορική οινοποιεία «Achaia Clauss» στην Πάτρα. Οι ζημιές που άφησαν πίσω τους οι φλόγες είναι ανυπολόγιστες. Πέτρινο κτίριο της κάβας Δανιηλίδος καταστράφηκε ολοσχερώς.

Όλο το βράδυ πυροσβέστες και κάτοικοι της Πάτρας έβλεπαν φλόγες να ξεπηδούν από τα παράθυρα και τις πόρτες του κτιρίου της οινοποιείας. Με το πρώτο φως της ημέρας, ωστόσο, αποκαλύφθηκε το ακριβές μέγεθος της καταστροφής. Αν και όλα δείχνουν πως η φωτιά περιορίστηκε εντός της κάβας, η αποτίμηση των ζημιών συνεχίζεται.

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Το γραφικό και πέτρινο κτίριο που φιλοξενούσε την κάβα Δανιηλίδος, δεν θυμίζει σε τίποτα τις ένδοξες μέρες του. Λόγω των ξύλων που κοσμούσαν το κτίριο, η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Εντός του κτιρίου έχουν διαλυθεί τα πάντα ενώ το αποτύπωμα της φωτιάς φαίνεται και στα εξωτερικά του σημεία.

Ο καπνός έχει αφήσει πίσω του μαύρα αποτυπώματα σχεδόν σε κάθε άκρη του κτιρίου.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων, ενώ μόλις καταστεί απολύτως ασφαλής η πρόσβαση θα ξεκινήσει η αυτοψία για τον εντοπισμό της αρχικής εστίας.

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Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας έχει ήδη αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για τραυματισμούς.