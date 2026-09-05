Ελλάδα

Πάτρα: Φωτιά στο ιστορικό οινοποιείο Achaia Clauss – Εκρήξεις και μάχη να μην περάσουν οι φλόγες στο δάσος

Φόβος για ανυπολόγιστες ζημιές στις εγκαταστάσεις
Φωτιά
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Τεράστια φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου (05.09.2026) σε περιοχή του ιστορικού οινοποιείου της Πάτρας, Achaia Clauss, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην πυροσβεστική.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 05:00 τα ξημερώματα και φαίνεται πως έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις. Τοπικά μέσα μεταδίδουν πως έχουν ακουστεί αρκετές εκρήξεις σε κτίριο της γνωστής οινοποιείας της Πάτρας ενώ δίνεται μάχη ώστε οι φλόγες να μην επεκταθούν στο δάσος.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Παράλληλα με την επιχείρηση κατάσβεσης, έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας, το οποίο θα αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το μέγεθος των ζημιών, ούτε τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.

Πληροφορίες από thebest.gr

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