Πάτρα: Φωτιά στο ιστορικό οινοποιείο Achaia Clauss – Εκρήξεις και μάχη να μην περάσουν οι φλόγες στο δάσος

Τεράστια φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου (05.09.2026) σε περιοχή του ιστορικού οινοποιείου της Πάτρας, Achaia Clauss, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην πυροσβεστική.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 05:00 τα ξημερώματα και φαίνεται πως έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις. Τοπικά μέσα μεταδίδουν πως έχουν ακουστεί αρκετές εκρήξεις σε κτίριο της γνωστής οινοποιείας της Πάτρας ενώ δίνεται μάχη ώστε οι φλόγες να μην επεκταθούν στο δάσος.

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Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Παράλληλα με την επιχείρηση κατάσβεσης, έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας, το οποίο θα αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

#Πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου στην Πάτρα. Κινητοποιήθηκαν 27 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 5, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το μέγεθος των ζημιών, ούτε τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.

Πληροφορίες από thebest.gr