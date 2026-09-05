ΔΕΘ 2026: Εντυπωσιάζει το υψηλής τεχνολογίας περίπτερο της αστυνομίας – Drones και προσομοιωτές «κλέβoυν την παράσταση»

Η πολυαναμενόμενη 90ή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) είναι γεγονός και περιλαμβάνει φέτος 11 θεματικές ενότητες, με επίκεντρο την επιχειρηματικότητα, την τεχνολογία, την καινοτομία, την ενέργεια και τις διεθνείς συμμετοχές. Η ελληνική αστυνομία με κεντρικό μήνυμα «Σύγχρονη Αστυνομία, καινοτομούμε για την Ασφάλεια» δεν λείπει από τα εγκαίνια με το περίπτερό της να παρουσιάζει τις δράσεις και τα εκθέματά της στο κοινό.

Drones και προσομοιωτές βρίσκονται από νωρίς στο περίπτερο της αστυνομίας για να παρουσιαστούν στους παρευρισκόμενους. Με αφορμή τη ΔΕΘ η αστυνομία μπορεί να παρουσιάσει τις καινοτομίες της και τα νέα εργαλεία που κατέχει, δείχνοντας και πώς χρησιμοποιεί την τεχνολογία. Τα εγκαίνια της έκθεσης ξεκίνησαν στις 10:00 το πρωί με παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

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Αρχικά ανάμεσα στις δράσεις βρίσκεται και η ζωντανή προσομοίωση πρόσκρουσης με χαμηλή ταχύτητα (6-7 χλμ/ώρα), με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών οι πολίτες για την κρίσιμη σημασία της ζώνης ασφαλείας και τη μη απενεργοποίηση των αερόσακων, καθώς ακόμη και σε πολύ χαμηλές ταχύτητες ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού είναι υπαρκτός.

Ακόμα η αστυνομία παρουσίασε και κάποια γυαλιά προσομοίωσης μέθης για να τα χρησιμοποιήσει ο πολίτης και να καταλάβει πόσο επικίνδυνο είναι να πίνεις και να βγαίνεις στον δρόμο.

Παράλληλα, παρουσιάζονται τα drones που θα επιτηρούν τις πορείες και τις συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη. Ένα εξ αυτών είναι το drone «Octopus», το οποίο έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης ραδιολογικών και βιολογικών απειλών, καθώς και ένα νέο drone με εξελιγμένη θερμική κάμερα υψηλής ανάλυσης για επιχειρήσεις μέρα και νύχτα κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες.

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Για την ημέρα των εγκαινίων έχει προγραμματιστεί επίσης μια μεγάλη επίδειξη με τη συμμετοχή της ΕΚΑΜ και αστυνομικών δυνάμεων από την Ιταλία και την Αυστρία, στην οποία θα χρησιμοποιηθεί και ένας ρομποτικός σκύλος.

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι εξαιτίας της ΔΕΘ περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί βρίσκονται στην συμπρωτεύουσα για να θέσουν σε εφαρμογή τα αυξημένα μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχαίας, ενώ drones και προληπτικοί έλεγχοι συνθέτουν τον σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ.

Την ίδια ώρα, σειρά συγκεντρώσεων και πορειών έχει επίσης προγραμματιστεί για σήμερα με αποτέλεσμα να τεθούν σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία οκτώ σταθμών του Μετρό.