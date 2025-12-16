Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

ΑΔΕΔΥ: Ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση στο Σύνταγμα, κανονικά η κυκλοφορία των οχημάτων

Η κυκλοφορία των οχημάτων είχε διακοπεί προσωρινά στην λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας και στην λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας από το ύψος της οδού Σέκερη
Ανανεώθηκε πριν 34 λεπτά
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (16.12.25) η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα στο πλαίσιο της απεργιακής κινητοποίησης που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ για την ψήφιση του νέου κρατικού προϋπολογισμού.

Την ίδια ώρα στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων περιμετρικά της Πλατεία Συντάγματος προχώρησε η αστυνομία λόγω της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που πραγματοποιούν η ΑΔΕΔΥ και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ), ενάντια στον νέο κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος συζητείται και ψηφίζεται στη Βουλή.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε προσωρινά στην λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας και στην λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας από το ύψος της οδού Σέκερη. Από τις 14:00 η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.

Στην απεργία συμμετέχουν η ΟΛΜΕ (εκπαιδευτικοί Β’ βάθμιας εκπαίδευσης) και η ΔΟΕ από τον χώρο των εκπαιδευτικών, η ΠΟΕ ΟΤΑ στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (παράλληλα κινητοποιούνται και οι Δήμαρχοι μέσω της ΚΕΔΕ), η ΠΟΕΔΗΝ και η ΟΕΝΓΕ στο χώρο των δημοσίων νοσοκομείων, των κέντρων υγείας και του ΕΚΑΒ, κλπ.

Ελλάδα
