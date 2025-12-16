ΑΔΕΔΥ: Ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση στο Σύνταγμα, κανονικά η κυκλοφορία των οχημάτων

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (16.12.25) η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα στο πλαίσιο της απεργιακής κινητοποίησης που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ για την ψήφιση του νέου κρατικού προϋπολογισμού.

Την ίδια ώρα στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων περιμετρικά της Πλατεία Συντάγματος προχώρησε η αστυνομία λόγω της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που πραγματοποιούν η ΑΔΕΔΥ και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ), ενάντια στον νέο κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος συζητείται και ψηφίζεται στη Βουλή.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε προσωρινά στην λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας και στην λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας από το ύψος της οδού Σέκερη. Από τις 14:00 η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.

Στην απεργία συμμετέχουν η ΟΛΜΕ (εκπαιδευτικοί Β’ βάθμιας εκπαίδευσης) και η ΔΟΕ από τον χώρο των εκπαιδευτικών, η ΠΟΕ ΟΤΑ στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (παράλληλα κινητοποιούνται και οι Δήμαρχοι μέσω της ΚΕΔΕ), η ΠΟΕΔΗΝ και η ΟΕΝΓΕ στο χώρο των δημοσίων νοσοκομείων, των κέντρων υγείας και του ΕΚΑΒ, κλπ.