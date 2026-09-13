Αδριανός Γολέμης: «Ήταν ένα τρελό όνειρο που είχα από παιδί» λέει ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης

Έτοιμος για το συναρπαστικό του ταξίδι στο Διάστημα δηλώνει ο αστροναύτης Αδριανός Γολέμης, ο πρώτος Έλληνας που θα επιχειρήσει κάτι τέτοιο.

«Είμαστε έτοιμοι ψυχολογικά, έχουμε κάνει και μια μεγάλη προσπάθεια με το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και πολλούς Έλληνες ερευνητές και εταιρείες και θα κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε για να κάνουμε έρευνα από την Ελλάδα στο Διάστημα», τόνισε ο αστροναύτης Αδριανός Γολέμης, μιλώντας στην εκπομπή «ΣΚ από τις 5» στο ΕΡΤnews το πρωί της Κυριακής (13.9.26).

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«Κάθε πρόκληση έχει την ομορφιά της και τις δυσκολίες της, οπότε στο ίδιο πλαίσιο και αυτή. Εγώ είχα την ευκαιρία να ξεκινήσω την εισαγωγική εκπαίδευση αστροναυτών από τον Μάρτιο και τώρα που με την ανακοίνωση που έγινε στο Παρίσι η χώρα μας μπαίνει και επίσημα για πρώτη φορά σε μια αποστολή αστροναύτη, ξεκινάει για εμάς ένα στάδιο εκπαίδευσης πιο εις βάθος και πιο στοχευμένο στην αποστολή την οποία θα εκτελέσουμε», υπογράμμισε.

«Σημαντικό για μένα είναι ότι η χώρα μας, η οποία έχει ήδη κάνει μια σημαντική πρόοδο στο Διάστημα, μπαίνει και σε αυτό τον κλάδο. Έχω συγκρατημένο ενθουσιασμό», επισήμανε.

Όπως αποκάλυψε το να γίνει αστροναύτης ήταν μια «τρελή σκέψη» που είχε από παιδί. «Ήταν ένα όνειρο και χαίρομαι πολύ που κάνουμε ένα βήμα προς αυτό»