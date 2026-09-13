Ελλάδα

Χανιά: Θρήνος για την 19χρονη Ρενάτα που σκοτώθηκε σε τροχαίο – Έπεσε με τη μηχανή της σε φανάρι

Στο φανάρι όπου έγινε η μοιραία πρόσκρουση οι φίλοι της έχουν αφήσει λουλούδια και άλλα αντικείμενα στην μνήμη της
Η 19χρονη Ρενάτα που έχασε τη ζωή της στο τροχαίο
Η 19χρονη Ρενάτα που έχασε τη ζωή της στο τροχαίο
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Θλίψη και οδύνη έχει προκαλέσει στα Χανιά ο θάνατος της 19χρονης Ρενάτας σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό Κ. Μητσοτάκη στην περιοχή της Χαλέπας στα Χανιά προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία σύμφωνα με το flashnews.gr.

Υπενθυμίζεται ότι 19χρονη κινούνταν με μοτοσικλέτα στον δρόμο στις 2:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν στα φανάρια στο ύψος του αγάλματος του Ηλιάκη, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, βγήκε από την πορεία της προσέκρουσε σε φανάρι και στη συνέχεια στο πεζοδρόμιο.

Η σύγκρουση δυστυχώς αποδείχθηκε μοιραία για τη 19χρονη ενώ στο φανάρι όπου έγινε η μοιραία πρόσκρουση οι φίλοι της έχουν αφήσει λουλούδια και άλλα αντικείμενα στην μνήμη της.

Το σημείο που έγινε το τροχαίο στα Χανιά
Το σημείο που έγινε το τροχαίο στα Χανιά

Το συλλυπητήριο μήνυμα του Αθλητικού Ομίλου Χανιά

Η οικογένεια του ΑΟ Χανιά εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια της Ρενάτας Σταυρουλάκη, πρώην αθλήτριας της γυναικείας ομάδας του συλλόγου μας.

Η Ρενάτα υπήρξε μέλος της οικογένειας του ΑΟ Χανιά και η είδηση της απώλειάς της μας γεμίζει όλους με συγκίνηση και θλίψη.

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Εκφράζουμε τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους συγγενείς και στους ανθρώπους που τη γνώρισαν και την αγάπησαν.

Καλό ταξίδι, Ρενάτα.

Η μνήμη σου θα μείνει ζωντανή στην οικογένεια του ΑΟ Χανιά.

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