Πυροβολισμοί στην Ανάβυσσο έξω από beach bar – Εντοπίστηκαν ίχνη αίματος και δύο κάλυκες

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (13.09.2026) στην Ανάβυσσο, όταν η Αστυνομία ενημερώθηκε, περίπου στις 05:15, για περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε έξω από beach bar της περιοχής.

Στο σημείο που έπεσαν οι πυροβολισμοί στην Ανάβυσσο έφτασαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες κατά την έρευνά τους εντόπισαν δύο κάλυκες, αλλά και κηλίδες αίματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γίνεται έρευνα από τις αστυνομικές αρχές, λαμβάνονται καταθέσεις, ενώ εξετάζεται και το υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Παράλληλα, εξετάζονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί και να διαπιστωθεί εάν υπάρχει τραυματισμένο άτομο.