Aegean: Επιπλέον ακυρώσεις πτήσεων από και προς Τελ Αβίβ, Ερμπίλ, Βαγδάτη, Βηρυτό, Ντουμπάι, Ριάντ και Αμάν

Νέα ακυρώσεις πτήσεων ανακοίνωσε την Δευτέρα (16.03.2026) η ελληνική αεροπορική εταιρεία Aegean Airlines.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας οι ακυρώσεις αφορούν πτήσεις της Aegean από και προς Τελ Αβίβ στο Ισραήλ, Ερμπίλ και Βαγδάτη στο Κατάρ, Βηρυτό στο Λίβανο, Ντουμπάι στα Ηνωμένα Αναρικά Εμιράτα, Ριάντ στη Σαουδική Αραβία και Αμάν στην Ιορδανία.

Η ανακοίνωση

«Προχωράμε σε επιπλέον ακυρώσεις πτήσεων από και προς τα αεροδρόμια του Τελ Αβίβ, του Ερμπίλ, της Βαγδάτης, της Βηρυτού, του Ντουμπάι, του Ριάντ και του Αμάν, λόγω των συνεχιζόμενων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα:

Οι πτήσεις από και προς το Ντουμπάι και το Ριάντ ακυρώνονται έως και τις βραδινές ώρες της 19ης Απριλίου 2026

Οι πτήσεις από και προς τη Βηρυτό και το Αμάν ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 23ης Απριλίου 2026

Οι πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ ακυρώνονται έως τις βραδινές ώρες της 23ης Απριλίου 2026

Οι πτήσεις από και προς το Ερμπίλ και τη Βαγδάτη ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 25ης Μαΐου 2026

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές ευελιξίας που παρέχονται προς τους επιβάτες, παρακαλούμε επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://el.about.aegeanair.com/media-center/deltia-typoy/2026/flight-cancellations-16mar26/