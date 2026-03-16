Aegean: Επιπλέον ακυρώσεις πτήσεων από και προς Τελ Αβίβ, Ερμπίλ, Βαγδάτη, Βηρυτό, Ντουμπάι, Ριάντ και Αμάν

Η αεροπορική εταιρεία προχωρά στις ακυρώσεις πτήσεων λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή
Aegean
Νέα ακυρώσεις πτήσεων ανακοίνωσε την Δευτέρα (16.03.2026) η ελληνική αεροπορική εταιρεία Aegean Airlines.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας οι ακυρώσεις αφορούν πτήσεις της Aegean από και προς Τελ Αβίβ στο Ισραήλ, Ερμπίλ και Βαγδάτη στο Κατάρ, Βηρυτό στο Λίβανο, Ντουμπάι στα Ηνωμένα Αναρικά Εμιράτα, Ριάντ στη Σαουδική Αραβία και Αμάν στην Ιορδανία.

Η ανακοίνωση

«Προχωράμε σε επιπλέον ακυρώσεις πτήσεων από και προς τα αεροδρόμια του Τελ Αβίβ, του Ερμπίλ, της Βαγδάτης, της Βηρυτού, του Ντουμπάι, του Ριάντ και του Αμάν, λόγω των συνεχιζόμενων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα:

  • Οι πτήσεις από και προς το Ντουμπάι και το Ριάντ ακυρώνονται έως και τις βραδινές ώρες της 19ης Απριλίου 2026
  • Οι πτήσεις από και προς τη Βηρυτό και το Αμάν ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 23ης Απριλίου 2026
  • Οι πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ ακυρώνονται έως τις βραδινές ώρες της 23ης Απριλίου 2026
  • Οι πτήσεις από και προς το Ερμπίλ και τη Βαγδάτη ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 25ης Μαΐου 2026

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές ευελιξίας που παρέχονται προς τους επιβάτες, παρακαλούμε επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://el.about.aegeanair.com/media-center/deltia-typoy/2026/flight-cancellations-16mar26/

Σπαραγμός στο τελευταίο «αντίο» στον 18χρονο Μάκη που έπεσε από μπαλκόνι στον Πύργο και σκοτώθηκε - Με λευκά μπαλόνια οι παρευρισκόμενοι
Κρατώντας λουλούδια και λευκά μπαλόνια, συγγενείς, φίλοι, γνωστοί, συμμαθητές και συμπαίκτες του 18χρονου βρέθηκαν στο κοιμητήριο όπου κηδεύτηκε ο νεαρός πρωταθλητής του beach volley
Οδηγός του ΟΑΣΘ βγήκε από λεωφορείο και «έπαιξε ξύλο» με οδηγό που στάθμευσε παράνομα στην Θεσσαλονίκη
Ο οδηγός του ΙΧ είχε σταθμεύσει το όχημα του σε λεωφορειολωρίδα εμποδίζοντας τη διέλευση του λεωφορείου και παρέμενε μέσα στο αυτοκίνητο του με αποτέλεσμα να εξαγριωθεί ο οδηγός του ΟΑΣΘ
