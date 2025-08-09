Ελλάδα

Αφαίρεσαν το δίπλωμα από καλόγρια στα Τρίκαλα – Οδηγούσε και μιλούσε στο κινητό

Δέχθηκε σεμνοπρεπώς το πρόστιμο και ευχήθηκε «καλή Παναγιά»
Καλόγριες
Καλόγριες / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Αφαίρεσαν δίπλωμα οδήγησης από καλόγρια στα Τρίκαλα επειδή μιλούσε στο κινητό. «Έπεσε» σε μπλόκο της Τροχαίας και δεν γλίτωσε από την ποινή που προβλέπει ο νέος αυστηρότερος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

Συνεχίζονται καθημερινά οι επιχειρήσεις της Τροχαίας στα Τρίκαλα για την αυστηρή τήρηση του νέου Κ.Ο.Κ. και… ουδείς γλιτώνει, ακόμη και αν πρόκειται για μία καλόγρια, που είναι ταγμένη στην υπηρεσία του Θεού.

Σύμφωνα με το trikalavoice.gr, προ ημερών επιβλήθηκε πρόστιμο και αφαιρέθηκε το δίπλωμα από καλόγρια, η οποία οδηγώντας το όχημα της Μονής της, πέρασε μπροστά από μπλόκο της Τροχαίας στην κεντρική πλατεία κρατώντας το κινητό στο χέρι.

Η ίδια ισχυρίστηκε ότι… δεν απάντησε στο πρόσωπο που καλούσε, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία.

Πάντως δέχθηκε σεμνοπρεπώς το πρόστιμο και ευχήθηκε «καλή Παναγιά»!

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Φωτιά στη Βρυσούλα Πρέβεζας: Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 - «Απομακρυνθείτε προς Κρανέα»
Πλέον επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ - Από αέρος συνδράμουν 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα
Φωτιά στη Βρυσούλα Πρέβεζας
Ανανεώθηκε πριν 16 λεπτά
1
Newsit logo
Newsit logo