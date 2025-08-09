Αφαίρεσαν το δίπλωμα από καλόγρια στα Τρίκαλα – Οδηγούσε και μιλούσε στο κινητό

Αφαίρεσαν δίπλωμα οδήγησης από καλόγρια στα Τρίκαλα επειδή μιλούσε στο κινητό. «Έπεσε» σε μπλόκο της Τροχαίας και δεν γλίτωσε από την ποινή που προβλέπει ο νέος αυστηρότερος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

Συνεχίζονται καθημερινά οι επιχειρήσεις της Τροχαίας στα Τρίκαλα για την αυστηρή τήρηση του νέου Κ.Ο.Κ. και… ουδείς γλιτώνει, ακόμη και αν πρόκειται για μία καλόγρια, που είναι ταγμένη στην υπηρεσία του Θεού.

Σύμφωνα με το trikalavoice.gr, προ ημερών επιβλήθηκε πρόστιμο και αφαιρέθηκε το δίπλωμα από καλόγρια, η οποία οδηγώντας το όχημα της Μονής της, πέρασε μπροστά από μπλόκο της Τροχαίας στην κεντρική πλατεία κρατώντας το κινητό στο χέρι.

Η ίδια ισχυρίστηκε ότι… δεν απάντησε στο πρόσωπο που καλούσε, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία.

Πάντως δέχθηκε σεμνοπρεπώς το πρόστιμο και ευχήθηκε «καλή Παναγιά»!