Αφρικανική σκόνη από τη Λιβύη και την Αίγυπτο φτάνει στην Ελλάδα και φέρνει λασποβροχές – Ποιες περιοχές θα χτυπήσει το φαινόμενο

Αφρικανική σκόνη στην Αθήνα / ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ /EUROKINISSI

Ένα κύμα αφρικανικής σκόνης από τη Λιβύη και την Αίγυπτο φτάνει την Ελλάδα προκαλώντας λασποβροχές σε πολλές περιοχές τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Οι βροχοπτώσεις που συνοδεύουν το κύμα της αφρικανικής σκόνης έχουν συμβάλλει στη μείωση των συγκεντρώσεων σκόνης κοντά στην επιφάνεια πάνω από τη χώρα μας, με αποτέλεσμα η ποιότητα της ατμόσφαιρας να μην επιβαρύνεται ιδιαίτερα.

Το φαινόμενο θα κορυφωθεί σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη επηρεάζοντας ολόκληρη τη χώρα, ενώ αναμένεται να συνεχιστεί έως και τις 20 Μαρτίου.

Ωστόσο, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις σκόνης αναμένεται να παρατηρηθούν κυρίως στη Νότια Ελλάδα και την Κρήτη.

 Οι βροχές που θα συνοδεύσουν το φαινόμενο αναμένεται να προκαλέσουν λασποβροχές:

Σήμερα Τετάρτη: στα Επτάνησα, τη Δυτική Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα Νότια Δωδεκάνησα.

Αύριο Πέμπτη: στην Κεντρική Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής.

Δείτε την εξέλιξη του φαινομένου ΕΔΩ

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
130
100
85
65
65
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καιρός σήμερα: Βροχές σε όλη τη χώρα και χιόνια στα ορεινά – Στους 18 βαθμούς η θερμοκρασία
Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, από το απόγευμα στη δυτική Κρήτη και το βράδυ στο βορειοανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ
Βροχές
Εξαφανίστηκε 13χρονη από χώρο φιλοξενίας ανηλίκων στο Χαλάνδρι – Η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού
Η Βερόνικα Χαμίντοβιτς έχει ύψος 1,60 μ., έχει βάρος 50 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια, την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε άσπρο γιλέκο, καφέ παντελόνι, καφέ μπλούζα και άσπρα αθλητικά παπούτσια
Εξαφάνιση
Οι φωτογραφίες που τράβηξε ο Πολωνός που κατηγορείται για κατασκοπεία στη Σούδα – Αεροπλανοφόρα και πλοία υποστήριξης στο κινητό του
Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι έστελνε τις φωτογραφίες στην αδερφή του στην Πολωνία, καθώς ο σύζυγος της είναι στρατιωτικός και «του αρέσουν» τέτοιες εγκαταστάσεις
Σούδα
Newsit logo
Newsit logo