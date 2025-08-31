Αγαθονήσι: Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή – 26 μετανάστες διασώθηκαν

Στελέχη του Λιμενικού Σώματος και της ΕΛΑΣ εντόπισαν 26 μετανάστες και τη σορό μίας γυναίκας στο Αγαθονήσι την Κυριακή 31.08.2025.

Οι μετανάστες που διασώθηκαν μεταφέρθηκαν σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος με επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο από το Αγαθονήσι στο Πυθαγόρειο και από εκεί οδηγήθηκαν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης ΚΥΤ Σάμου για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Όσον αφορά στη σορό της γυναίκας που εντόπισαν μεταφέρθηκε με ναυαγοσωστικό σκάφος στο Βαθύ και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.