Ελλάδα

Αγαθονήσι: Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή – 26 μετανάστες διασώθηκαν

Η σορός της γυναίκας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου για τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής
Σκάφη
Photo / Eurokinissi

Στελέχη του Λιμενικού Σώματος και της ΕΛΑΣ εντόπισαν 26 μετανάστες και τη σορό μίας γυναίκας στο Αγαθονήσι την Κυριακή 31.08.2025.

Οι μετανάστες που διασώθηκαν μεταφέρθηκαν σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος με επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο από το Αγαθονήσι στο Πυθαγόρειο και από εκεί οδηγήθηκαν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης ΚΥΤ Σάμου για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Όσον αφορά στη σορό της γυναίκας που εντόπισαν μεταφέρθηκε με ναυαγοσωστικό σκάφος στο Βαθύ και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Εντοπίστηκαν φυτείες κάνναβης και 2.250 δενδρύλλια σε δύσβατη περιοχή στη Σπάρτη - Τέσσερις συλλήψεις
Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας 61χρονος ημεδαπός, καθώς και τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 20, 31 και 39 ετών, αντίστοιχα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και ναρκωτικά
Φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης
Τούρκος διακινητής ο κρατούμενος που πήδηξε από το πλοίο στη θάλασσα ανοιχτά της Χίου και αγνοείται
Στην επιχείρηση αναζήτησης συμμετέχουν τρία πλωτά σκάφη, ένα πολεμικό πλοίο, παραπλέοντα εμπορικά πλοία αλλά και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας
Λιμενικό
Ανανεώθηκε πριν 3 ώρες
21
Newsit logo
Newsit logo