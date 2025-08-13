Ελλάδα

Αγία Πελαγία: Κινδύνευσε εργάτης που έπεσε από ύψος 8 μέτρων στην παραλία Μονοναύτη – Εκτελούσε εργασίες σε ξενοδοχείο

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε στον γκρεμό από ύψος περίπου 8 μέτρων, παραμένουν αδιευκρίνιστες
Εργαζόμενος έπεσε σε γκρεμό (neakriti.gr)
Εργαζόμενος έπεσε σε γκρεμό (neakriti.gr)

Άνδρας που εκτελούσε εργασίες σε ξενοδοχείο, έπεσε σήμερα (13/08/2025) από μεγάλο ύψος σε γκρεμό, στην παραλία Μονοναύτη, στην περιοχή Αγίας Πελαγίας Ηρακλείου Κρήτης.

Ο εργαζόμενος, σύμφωνα με δημοσίευμα του neakriti.gr εκτελούσε εργασίες στην πισίνα ξενοδοχείου, στην Αγια Πελαγία ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε στον γκρεμό από ύψος περίπου 8 μέτρων, παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ομάδες της ΕΜΑΚ, του ΕΚΑΒ καθώς και αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με το neakriti.gr ο εργαζόμενος φαίνεται να στάθηκε τυχερός και να μην κινδυνεύει η υγεία του.

ατύχημα στην Κρήτη
(neakriti.gr)

Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Ελλάδα
