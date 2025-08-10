Αγία Βαρβάρα: Έκλεψαν ηλικιωμένη με κινητικά προβλήματα μέσα στο σπίτι της – Δείτε βίντεο ντοκουμέντο

Με την πρόφαση να πει λίγο νερό, άνδρας μπήκε μέσα σε σπίτι ηλικιωμένης στην Αγία Βαρβάρα και το άδειασε. Το βίντεο ντοκουμέντο από την κλοπή που βγήκε στο «φως» από το STAR είναι εξοργιστικό.

Ο δράστης, χτύπησε την πόρτα της ηλικιωμένης στην Αγία Βαρβάρα, που έχει και κινητικά προβλήματα, ζητώντας της να πιει λίγο νερό. Τότε ξεκινά και κατευθύνεται προς την κουζίνα, με αποτέλεσμα η γυναίκα να τον ακολουθήσει για να τσεκάρει τις κινήσεις του. Δεν γνώριζε πως μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα θα πέσει θέμα κλοπής.

Από πίσω της έρχεται και δεύτερος άνδρας ο οποίος ξεκίνησε να ψάχνει τσάντες, πορτοφόλια και ντουλάπες για να βρει χρήματα.

Φορώντας μαύρα γάντια για να μην αφήσει δαχτυλικά αποτυπώματα, ο άνδρας κάνει φύλλο και φτερό όλο το σπίτι βρίσκοντας εν τέλει λεία 500 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα.

Η έρευνα των αρχών είναι σε εξέλιξη. Ο ένας από τους ληστές έχει ήδη ταυτοποιηθεί και φαίνεται πως έχει απασχολήσει και στο παρελθόν την αστυνομία.