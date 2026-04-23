Αγία Βαρβάρα: Στο νοσοκομείο με κοψίματα σε κεφάλι και λαιμό 19χρονη μετά από καβγά με φίλη της

Την έσπρωξε με αποτέλεσμα να πέσει σε τζαμαρία και να σπάσει
Με βαθιά κοψίματα σε κεφάλι και λαιμό οδηγήθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μίας 19χρονη μετά από επίθεση που δέχθηκε από φίλη της στην Αγία Βαρβάρα.

Η επίθεση έγινε γύρω στις 21:00 το βράδυ επί της Ελευθερίου Βενιζέλου στην Αγία Βαρβάρα. Οι δύο 19χρονες φαίνεται πως ξεκίνησαν να τσακώνονται όταν η μία έσπρωξε την δεύτερη με αποτέλεσμα να πέσει σε τζαμαρία και να τραυματιστεί από τα γυαλιά που έσπασαν.

Η 19χρονη τραυματίτηκε σε λαιμό και κεφάλι με αποτέλεσμα να σπεύσει στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και να την μεταφέρει στο Κρατικό Νοσοκομείο.

Από εκεί, διακομίσθηκε στο Θριάσιο όπου και νοσηλεύεται.

Η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία ενώ οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου.

