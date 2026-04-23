Λάουρα Κοβέσι από Δελφούς: «Δεν υπάρχει καθαρή χώρα, υπάρχει διαφθορά παντού»

Σε εξέλιξη είναι η συζήτηση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι με τον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα κατά τη 2η μέρα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Η Λάουρα Κοβέσι αναφερόμενη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ σημείωσε από τους Δελφούς πως: «Δεν σχολιάζω τι λένε οι πολιτικοί. Απορρίπτω κάθε κατηγορία και στέκομαι στο πλευρό κάθε δικαστικού, τέτοιοι ισχυρισμοί δεν είναι αληθείς. Νομίζω όλος αυτός ο θόρυβος αποτελεί προσπάθεια να στρέψει την προσοχή από την ουσία του ζητήματος. Και η ουσία δεν αφορά την ανανέωση της θητείας της Εισαγγελίας, αλλά τι συνέβη στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σας θυμίζω τι είπα τον Οκτώβριο εδώ στην Ελλάδα: ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ακρωνύμιο της διαφθοράς και του νεποτισμού. Έχω εμπιστοσύνη στους Έλληνες πολίτες ότι θα μπορέσουν να εστιάσουν εκεί που πρέπει».

Σημείωσε πως: «Ως Ευρωπαία επικεφαλής εισαγγελέας, μετά από πέντε χρόνια λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, γνωρίζοντας ακριβώς τι συμβαίνει σε 24 κράτη μέλη, πρέπει να σας πω: δεν υπάρχει καθαρή χώρα. Δεν υπάρχει καθαρή χώρα. Υπάρχει διαφθορά παντού. Υπάρχει απάτη παντού. Υπάρχει απάτη ΦΠΑ παντού. Υπάρχουν τελωνειακές απάτες παντού. Ίσως το επίπεδο να είναι λίγο υψηλότερο ή όχι. Ίσως να υπάρχουν συστημικά ζητήματα ή όχι. Αλλά το γεγονός ότι δεν το εντοπίζεις, ότι δεν το διερευνάς, δεν σημαίνει ότι είσαι καθαρή χώρα. Όταν καθαρίζεις το σπίτι σου και σπρώχνεις τη βρωμιά κάτω από το χαλί, αυτό δεν σημαίνει ότι το σπίτι σου είναι καθαρό».

«Οπότε, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα, δεν μπορώ να πω… όλοι μπορούν να συγκρίνουν τα στατιστικά μας. Είναι δημόσια. Δεν μπορώ να πω ότι “η Ελλάδα είναι πολύ διεφθαρμένη επειδή έχουμε 100 υποθέσεις ή 50 υποθέσεις”. Δεν ξέρω. Δεν τα μετράω αυτά. Για μένα είναι σημαντικό απλώς να σας δώσω ένα παράδειγμα. Φέτος έχουμε διπλάσιες νέες υποθέσεις που καταγράφηκαν στην Ελλάδα, επειδή πολλοί πολίτες μας έστειλαν καταγγελίες. Αυτό είναι καλό σημάδι. Μας εμπιστεύονται σε αυτό που κάνουμε» σημείωσε.

Σε άλλο σημείο τόνισε πως: «Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι οι συνάδελφοί μας εδώ στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα είναι πολύ καλοί. Και πρέπει να θαυμάσω το θάρρος τους να το αλλάξουν αυτό. Άκουγα συνεχώς: “Έτσι κάνουμε τα πράγματα στην Ελλάδα”. Όχι. Θέλουν να το αλλάξουν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό».

Τι είπε για την ανανέωση της θητείας των τριων Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων

Η ίδια εξέφρασε τη δική της άποψη για την ανανέωση θητείας των Ελλήνων εισαγγελέων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας λέγοντας πως: «Ο κανονισμός είναι πολύ σαφής». Το Κολέγιο της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τόνισε ανανέωσε τη θητεία των δύο Ελλήνων εισαγγελέων ακολουθώντας την ίδια διαδικασία που εφαρμόστηκε για πάνω από 100 Ευρωπαίους εισαγγελείς σε 22 κράτη μέλη. «Αυτό δεν αμφισβητείται», είπε.

«Αν κάποιος πιστεύει ότι το Κολέγιο δεν πήρε τη σωστή απόφαση, να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο. Αλλιώς, δεν υπάρχει θέμα» σημείωσε. Σε ερώτηση του Παύλου Τσίμα ποιος θα έχει συμφέρον να απομακρυνθούν οι δύο εισαγγελείς που χειρίζονται τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Κοβέσι απάντησε: «Έκαναν εξαιρετική δουλειά. Ποιος είναι ο λόγος να μην ανανεωθεί η θητεία τους;»

«Δεν ξέρω πόσα αιτήματα άρσης ασυλίας υπήρξαν στην Ελλάδα. Ίσως ήταν εκατοντάδες. Δεν ξέρω πόσα μέλη του κοινοβουλίου ή πρώην υπουργοί είχαν ερευνηθεί πριν ξεκινήσει η ευρωπαϊκή εισαγγελία στην Ελλάδα. Δεν ξέρω. Αλλά μπορώ να σας πω ότι αυτοί οι εισαγγελείς έχουν το θάρρος να το κάνουν.

Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν έχει να κάνει με το πόσο διεφθαρμένοι είμαστε σε σύγκριση με τη Ρουμανία ή τη Γερμανία ή τη Γαλλία ή άλλα κράτη μέλη. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα».

«Στην Ελλάδα αν κάποιος διαπράξει απάτη επιστρέφει τα λεφτά και είναι ελεύθερος. Πώς είναι δυνατόν αυτό;» σημείωσε.

«Είδα τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει και συμφωνώ ότι πρέπει να γίνουν γρήγορα οι διαδικασίες. Γνωρίζουμε πως υπάρχει προσδοκία από το κοινό να διευκρινιστεί τι συνέβη. Αλλά όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι είμαστε άνθρωποι. Και επίσης, έχουμε μόνο 24 ώρες στις οποίες εργαζόμαστε. Και ίσως πρέπει να κοιμηθούμε λίγο. Και οι πόροι μας είναι πολύ περιορισμένοι. Μέχρι στιγμής, σε αυτή την έρευνα, έχουμε μόνο έναν αστυνομικό που συνεργάστηκε με τους δύο εισαγγελείς μας, τρεις άνθρωποι που πρέπει να αξιολογήσουν χιλιάδες έγγραφα. Πρέπει να ακούσουν εκατοντάδες παρακολουθήσεις. Δεν είναι εύκολο. Αλλά το καλό είναι ότι έχουμε συμφωνία» τόνισε σε άλλο σημείο.