Αγιασμός στο σχολείο στην Ψέριμο: Με έξι μαθητές ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά στο νησί

Με έξι μαθητές και πολλά παιδικά χαμόγελα άνοιξε φέτος τις πόρτες του το σχολείο στην ακριτική Ψέριμο. Στο μικρό νησί πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά, παρουσία του βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παππά, σε μια ημέρα γεμάτη χαρά και αισιοδοξία για τους λιγοστούς κατοίκους του.

Κάθε παιδική φωνή που ακούγεται στο σχολείο είναι πολύτιμη για την Ψέριμο και δίνει ακόμη περισσότερη ζωή στο ακριτικό νησί. Πριν από τρία χρόνια το σχολείο είχε επαναλειτουργήσει με μόλις δύο παιδιά στο νηπιαγωγείο, ενώ φέτος τα παιδιά που φοιτούν σε αυτό έφτασαν τα έξι και ακόμη δύο μικρότερα βρίσκονται στο προνήπιο.

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Σημαντική βοήθεια στην προσπάθεια να παραμείνουν οικογένειες στον τόπο τους αποτέλεσε και η δημιουργία της επιδοτούμενης ακτοπλοϊκής γραμμής Μαστιχάρι – Ψέριμος – Κάλυμνος, με επιστροφή το απόγευμα. Έτσι, οι κάτοικοι έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται στην Κάλυμνο και, όταν τελειώνει η ημέρα τους, να επιστρέφουν ξανά στο νησί και στις οικογένειές τους.

Photo / ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, ο κ. Παππάς τόνισε ότι «τα παιδιά είναι το μέλλον της Ψερίμου», επισημαίνοντας πόσο σημαντικό είναι να δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες ώστε τα παιδιά να μπορούν να μεγαλώνουν, να μορφώνονται και να συνεχίζουν τη ζωή τους στον τόπο τους.