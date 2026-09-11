Γιώργος Μαζωνάκης: Ο δικηγόρος του ζητά αναβάθμιση των κατηγοριών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τους 2 γιατρούς

Την αναβάθμιση κατηγοριών για τους 2 γιατρούς που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, αναμένεται να ζητήσει ο δικηγόρος του, όπως ανακοίνωσε σε σημερινές (11.09.2026) δηλώσεις.

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης που προσλήφθηκε από την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη για την υπόθεση θανάτου του, μιλώντας στον ΣΚΑΪ ανέφερε πως θα ζητήσει την αναβάθμιση κατηγορίας από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

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Για τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που ολοκληρώθηκε σήμερα στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη, ανέφερε πως απέδειξαν ότι ο τραγουδιστής δεν είχε κάποια πάθηση και η καρδιά του δεν ήταν επιβαρυμένη.

Όπως δήλωσε, αυτά τα στοιχεία επιβεβαιώνουν το σενάριο ότι ο καλλιτέχνης έπαθε ανακοπή και συνεπώς πέθανε, λόγω της πλασμαφαίρεσης η οποία ήταν ήδη σε εξέλιξη.

«Το πόρισμα των ιατροδικαστών επιβεβαιώνει ότι δεν ήταν επιβαρυμένη η καρδιά του καθώς δεν υπήρχαν ευρήματα προϋπάρχουσας καρδιοπάθειας. Αυτό έλεγα από προχθές, ότι η πληροφόρησή μου από τον προσωπικό του ιατρό, ήταν ότι η καρδιά ήταν καλύτερη από τη δική μου και από όλων μας, ότι δεν υπήρχε προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια, σήμερα επιβεβαιώθηκε και ιατροδικαστικώς», ανέφερε αρχικά.

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«H άποψή μας είναι ότι ο θάνατος οφείλεται στην ιατρική πράξη ή τις ιατρικές πράξεις που έλαβε. Μπορεί να είναι η πλασμαφαίρεση, που λένε οι κατηγορούμενοι ή κάποια άλλη ιατρική πράξη η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει εξακριβωθεί», συνέχισε.

«Αν έγινε η πλασμαφαίρεση ή μόνο η πλασμαφαίρεση και κάτι άλλο, θα είναι κάτι που θα το θα αναδειχθεί στην πορεία», τόνισε επίσης ο δικηγόρος αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχει και κάποια άλλη ιατρική πράξη στον τραγουδιστή.

«Θα στραφώ στην ανακρίτρια με υπόμνημά μου και θα ζητήσω την αναβάθμιση της κατηγορίας, από θανατηφόρα έκθεση, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο», ανακοίνωσε.

Ανέφερε μάλιστα πως θα ζητήσει την κατάσχεση των μηχανημάτων που βρίσκονται στην κλινική για να αποδειχθεί αν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επαφή με κάποιο άλλο μηχάνημα.

Για τις εργαστηριακές εξετάσεις που αναμένονται, ο κ. Λυκούδης απάντησε: «Οι τοξικολογικές και οι ιστολογικές εξετάσεις δεν ξέρω αν θα μας οδηγήσουν σε ασφαλές συμπέρασμα. Νομίζω όμως ότι μόνο το σημερινό εύρημα ότι δεν υπάρχει προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια, οδηγεί αβίαστα στο συμπέρασμα ότι συνδέεται με την ιατρική ή τις ιατρικές πράξεις που έγιναν».