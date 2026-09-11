Ζάκυνθος: Έκλεισε το δημοτικό σχολείο του Αγίου Λέοντα μετά τον εντοπισμό ψύλλων

Λουκέτο μέχρι νεωτέρας μπήκε στο δημοτικό σχολείου του Αγίου Λέοντα στη Ζάκυνθο, καθώς την ώρα του αγιασμού μαθητές και δάσκαλοι δέχτηκαν «επίθεση» από ψύλλους.

Από τα τέλη Αυγούστου τόσο η διεύθυνση του σχολείου όσο και ένας εργάτης που είχε πάει για να κόψει τα χόρτα είχαν εντοπίσει τους ψύλλους σύμφωνα με την ΕΡΤ Ζακύνθου.

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Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Νίκος Ακτύπης δήλωσε, ότι η απεντόμωση ξεκίνησε αμέσως μόλις ενημερώθηκε ο δήμος, αν και από το σχολείο κάνουν λόγο για καθυστέρηση τουλάχιστον μιας εβδομάδας.

Ο πρώτος ψεκασμός δεν είχε αποτέλεσμα και γι’ αυτό τον λόγο έγιναν και άλλοι δύο στις 7 και στις 10 Σεπτέμβρη. Αλλά ούτε πάλι εξολοθρεύθηκαν οι ψύλλοι. Σύμφωνα με καταγγελίες, φορείς των ψύλλων ήταν κάποια σκυλιά και γάτες που βρίσκονταν σε χώρο που ήταν κοντά στο σχολείο και τα οποία έμπαιναν στο προαύλιο του Δημοτικού, καθώς ο ιδιοκτήτης τους τα είχε ελεύθερα.

Τα ζώα αυτά απομακρύνθηκαν από τον χώρο και έγινε απολύμανση και απεντόμωση – εκτός από το σχολείο – και στις ιδιοκτησίες που συνορεύουν με αυτό, ανέφερε ο αντιδήμαρχος Ζακύνθου.

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Επειδή δεν υπήρξε το παραμικρό αποτέλεσμα από σήμερα οι ψεκασμοί ξεκίνησαν σε καθημερινή βάση, μέχρι να εξαλειφθεί το πρόβλημα, με χρονικό ορίζοντα δύο έως τριών ημερών, καθώς πρέπει να καταπολεμηθούν και τα αβγά των εντόμων.

Μέχρι τότε το σχολείο θα μείνει κλειστό με την ανησυχία τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των γονέων να είναι μεγάλη.