Ελλάδα

Φωτιά στην Εύβοια στην περιοχή Παρθένι: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα» το μήνυμα του 112

Στο μέτωπο επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 12 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα
Ανανεώθηκε πριν 7 λεπτά
Φωτιά στην Εύβοια στην περιοχή Παρθένι: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα» το μήνυμα του 112
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Μεγάλη φωτιά ξέσπασε, το μεσημέρι της Παρασκευής (11.09.2026) στην Εύβοια με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί μεγάλη πυροσβεστική δύναμη για την κατάσβεσή της.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στον δήμο Κύμης – Αλιβερίου Εύβοιας, σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένι.

Μήνυμα του 112 στάλθηκε στους κατοίκους, ζητώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Δείτε live εικόνα εδώ.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Παρθένι της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα.

Στο μέτωπο επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 12 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα είναι για τον συντονισμό τους.

Συνδρομή και από της υδροφόρες ΟΤΑ.

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