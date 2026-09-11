Φωτιά στην Εύβοια στην περιοχή Παρθένι: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα» το μήνυμα του 112

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε, το μεσημέρι της Παρασκευής (11.09.2026) στην Εύβοια με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί μεγάλη πυροσβεστική δύναμη για την κατάσβεσή της.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στον δήμο Κύμης – Αλιβερίου Εύβοιας, σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένι.

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Μήνυμα του 112 στάλθηκε στους κατοίκους, ζητώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

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«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Παρθένι της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα.

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Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Παρθένι της Περιφερειακής Ενότητας #Ευβοίας



Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 11, 2026

Στο μέτωπο επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 12 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα είναι για τον συντονισμό τους.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένι στον δήμο Κύμης – Αλιβερίου Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 34 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 12 οχήματα, 6 Α/Φ και 2 Ε/Π εκ των οποίων το 1 για τον συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 11, 2026

Συνδρομή και από της υδροφόρες ΟΤΑ.