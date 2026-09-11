Ρόδος: Παρίσταναν τους λογιστές και «σήκωναν» χρήματα και κοσμήματα – Ο 22χρονος «εισπράκτορας» και η διαφυγή στην Κάρπαθο

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκονται δύο άνδρες, ηλικίας 22 και 25 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι συμμετείχαν σε συμμορία που εξαπατούσε πολίτες στη Ρόδο. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί δύο περιπτώσεις απάτης, ενώ η έρευνα για τη δράση τους βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η απάτη, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την Αστυνομία, στηριζόταν σε ένα συγκεκριμένο τέχνασμα. Άτομο τηλεφωνούσε σε κατοίκους στη Ρόδο, παρουσιαζόταν ως υπάλληλος λογιστικού γραφείου και προσπαθούσε να τους πείσει να παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα.

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Σε δύο περιπτώσεις, το μεσημέρι της 5ης Σεπτεμβρίου, γυναίκες πείστηκαν να παραδώσουν χρήματα και τιμαλφή που είχαν στα σπίτια τους. Οι δράστες φέρονται να τους έλεγαν ότι έπρεπε να καταγραφούν και να μεταφερθούν σε τράπεζα, ώστε να μη χάσουν την αξία τους ή για να αποφευχθεί δήθεν η επιβολή κάποιου προστίμου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο άνδρες είχαν διαφορετικούς ρόλους. Ο 22χρονος φέρεται να λειτουργούσε ως «εισπράκτορας», παραλαμβάνοντας χρήματα και κοσμήματα από σημεία που είχαν συμφωνηθεί έξω από τα σπίτια των θυμάτων. Ο 25χρονος φέρεται να ήταν ο οδηγός του οχήματος με το οποίο πραγματοποιούσαν τις μετακινήσεις τους.

Η έρευνα των αστυνομικών οδήγησε στην ταυτοποίηση των δύο ανδρών, ενώ διαπιστώθηκε ότι το πρωί της 6ης Σεπτεμβρίου είχαν φύγει με πλοίο από τη Ρόδο με προορισμό την Κάρπαθο.

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Οι αστυνομικές αρχές της Καρπάθου ενημερώθηκαν και την επόμενη ημέρα, 7 Σεπτεμβρίου, οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν από αστυνομικούς του νησιού. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 800 ευρώ και τρία κινητά τηλέφωνα.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, ενώ σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και απάτες κατ’ εξακολούθηση.