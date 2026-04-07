Άγιο Φως: Στα Ιεροσόλυμα το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου η ελληνική αποστολή, xωρίς πιστούς η τελετή αφής

Κανονικά αναμένεται να πραγματοποιηθεί το Μεγάλο Σάββατο (11.04.2026) η μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα, με την ελληνική αποστολή να μεταβαίνει το πρωί στα Ιεροσόλυμα για την παραλαβή του από τον Ναό της Αναστάσεως, όπου η τελετή αφής θα τελεστεί υπό αυστηρούς περιορισμούς.

Η είσοδος στην παλιά πόλη θα γίνεται με αυστηρούς ελέγχους, ενώ εντός του Ιερού Ναού προβλέπεται να βρίσκονται μόνο ο Πατριάρχης και 15 αγιοταφίτες πατέρες. Υπάρχει επίσης πρόβλεψη να παραστεί ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, ο οποίος -σύμφωνα με την ΕΡΤ- ενδέχεται να παραλάβει το Άγιο Φως για να το μεταφέρει στην Ελλάδα. Οι τελετές στον Ναό της Αναστάσεως θα πραγματοποιηθούν χωρίς την παρουσία πιστών, ενώ αντίστοιχοι περιορισμοί θα ισχύσουν και εκτός των τειχών, στην πύλη της Γιάφας.

Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου (11.04.2026) ειδική αποστολή θα αναχωρήσει αεροπορικώς από την Ελλάδα προς το Τελ Αβίβ. Το πλήρωμα θα παραμείνει στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, ενώ η αντιπροσωπεία θα μεταφερθεί οδικώς στα Ιεροσόλυμα για την παραλαβή του Αγίου Φωτός. Η πομπή θα κινηθεί από το Πατριαρχείο προς τον Ναό της Αναστάσεως μέσω εσωτερικής διαδρομής, με αστυνομική παρουσία για τον έλεγχο της πρόσβασης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, ανέφερε ότι έχουν γίνει όλες οι αναγκαίες ενέργειες ώστε η μεταφορά του Αγίου Φωτός να πραγματοποιηθεί κανονικά, παρά τις δυσκολίες. Όπως είπε, οι ισραηλινές αρχές έχουν ήδη ενημερωθεί ότι το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, στις 7, το αεροσκάφος θα αναχωρήσει από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας.

Η ελληνική αποστολή θα φτάσει στα Ιεροσόλυμα υπό καθεστώς αυξημένων μέτρων ασφαλείας, λόγω των συναγερμών και των πυραυλικών επιθέσεων που έχουν σημειωθεί στην περιοχή το τελευταίο διάστημα. Υπό αυτά τα δεδομένα, το υπουργείο Εξωτερικών και η Πολεμική Αεροπορία εξετάζουν διαφορετικά σενάρια μεταφοράς, τα οποία θα ενεργοποιηθούν έως την τελευταία στιγμή, με στόχο να διασφαλιστούν τόσο η ασφάλεια της αποστολής όσο και η ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Στα Ιεροσόλυμα η ελληνική αποστολή αναμένεται να εκπροσωπηθεί πλήρως, ενώ οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι θα παραμείνουν απαγορευμένοι για τους πιστούς, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή τέλεση της αφής και η ασφαλής μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα.