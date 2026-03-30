Άγιο Φως: Την Τετάρτη οι αποφάσεις για τη μεταφορά του στην Ελλάδα – Τα σενάρια που εξετάζονται

Την ώρα που ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ ενάντια στο Ιράν μαίνεται, η μεταφορά του Αγίου Φωτός ακόμα και η ίδια η ιερή τελετή στον Πανάγιο Τάφο φαίνεται να βρίσκεται στον αέρα.

Σημειώνεται πως χθες (29.3.26) Κυριακή των Βαΐων για τους Καθολικούς οι Ισραηλινοί δεν επέτρεψαν αρχικά στον Καθολικό Πατριάρχη Ιεροσολύμων, Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, να εισέλθει στον Πανάγιο Τάφο για να πραγματοποιήσει τη σχετική λειτουργία, γεγονός που εγείρει έντονο προβληματισμό για την Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός. Η απόφαση του Ισραήλ ανακλήθηκε λίγο αργότερα, μετά τις αντιδράσεις, και δόθηκε εκ νέου πρόσβαση για τις επόμενες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας. Την ίδια ώρα, ο πόλεμος έχει μετατρέψει τα Ιεροσόλυμα σε έρημη πόλη, παρά το γεγονός ότι το Πάσχα πλησιάζει τόσο για τους Καθολικούς όσο και για τους Ορθόδοξους.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία έχει λάβει όλα τα μέτρα για τη μετάβαση της ελληνικής αντιπροσωπείας στα Ιεροσόλυμα και τη μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα, ενώ οι διαδικασίες βρίσκονται σε συνεχή διαβούλευση, όπως δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος.

Την Τετάρτη αναμένεται να αποφασιστεί πόσοι και ποιοι αναμένεται να πάνε στα Ιεροσόλυμα για την Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός, ενώ την ίδια ώρα εξετάζεται και ο τρόπος με τον οποίο θα μεταφερθεί στην Ελλάδα.

Μάλιστα, αν η κατάσταση στην περιοχή είναι έκρυθμη δεν αποκλείεται το Άγιο Φως να έρθει στην Ελλάδα ακόμα και μέσω Αιγύπτου.

Το μόνο σίγουρο ότι η αποστολή που θα συνοδεύει το Άγιο Φως θα είναι ολιγομελής, όπως την περίοδο της καραντίνας του κορονοϊού.

Αν ο εναέριος χώρος είναι «κλειστός» τότε εξετάζονται 2 σενάρια:

Το Άγιο Φως να μεταφερθεί αρχικά οδικώς μέχρι το αεροδρόμιο της Αιγύπτου

Να μεταφερθεί μέσω Ιορδανίας από το αεροδρόμιο του Αμμάν

ΥΠΕΞ: «Το status quo του Παναγίου Τάφου πρέπει να τηρείται πλήρως από όλους και με καλή πίστη»

«Η Ελλάδα εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για το γεγονός ότι ο Λατίνος Πατριάρχης Ιεροσολύμων εμποδίστηκε χθες να εισέλθει στον Ναό του Παναγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ για να τελέσει την Καθολική Κυριακή των Βαΐων», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών.

«Παρά τις τρέχουσες συνθήκες, το status quo του Παναγίου Τάφου πρέπει να τηρείται πλήρως από όλους και με καλή πίστη. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει των επικείμενων εορτασμών του Πάσχα», προσθέτει.

«Η Ελλάδα εκφράζει την αλληλεγγύη και την αμέριστη υποστήριξή της προς τις χριστιανικές Εκκλησίες της Ιερουσαλήμ και επαναλαμβάνει τη σημασία του σεβασμού του status quo του Παναγίου Τάφου υπό όλες τις συνθήκες», καταλήγει.