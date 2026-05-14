Πυροβολισμοί σε κλαμπ στην Καλλιθέα: «Μπήκε για να σκοτώσει» λέει η 43χρονη τραυματίας

Σοκαρισμένη παραμένει η 43χρονη που τραυματίστηκε από τους πυροβολισμούς στο κλαμπ στην Καλλιθέα το πρωί της Κυριακής 10 Μαΐου, από έναν 58χρονο άνδρα.

Η 43χρονης μιλώντας στο Live News για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στο κλαμπ στην Καλλιθέα τόνισε πως ο άνδρας μπήκε στο μαγαζί με σκοπό να σκοτώσει και πως όλα είναι καταγεγραμμένα σε κάμερες.

«Εννοείται, τον είδα. Ήταν κατά πάνω μου. Σε απόσταση αναπνοής. Κανονικότατα. Έχω και κάμερες παντού. Όλα η Αστυνομία. Είναι όλα καταγεγραμμένα. Στην γνάθο, στο λαιμό και στον ώμο. Το διαμπερές στον ώμο ήταν. Ναι, θυμάμαι τα πάντα.

Εννοείται από το σοκ είχαμε αφήσει κινητά μέσα, κλειδιά. Πώς θα ειδοποιήσουμε ασθενοφόρα, ιστορίες; Και πάλι καλά που ο αδερφός μου βγήκε από την πίσω πόρτα, έφερε τα κλειδιά από το αμάξι και με πήγε. Καλά εννοείται ότι θα επιστρέψω.

Το ένα μεμονωμένο γεγονός με έναν τρελό, τρελό… μην του δώσω και ελαφρυντικά, δεν θα μου σταματήσει τη ζωή».

Όπως λέει η ίδια:«Καταρχήν, αν δεν ήμουν εγώ, θα ήταν οποιοσδήποτε άλλος. Γιατί ο συγκεκριμένος κύριος είχε σκοπό εκείνη τη μέρα που έφτασε να αφαιρέσει τη ζωή μου. Αυτός μπήκε κατευθείαν με το όπλο μέσα. Δεν υπήρχε διαπληκτισμός.

Μπήκε με σκοπό να σκοτώσει. Μπορεί να ήταν οποιοσδήποτε. Μπορεί να ήταν σε άλλο μαγαζί που έμαθα ότι ήταν πιο πριν και πυροβολούσαν από έξω κι έχουν και βίντεο».

«Δεν ήταν θαμώνας καθημερινός. Είχε έρθει 4 – 5 φορές, είχε δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Δύο τελευταίες φορές ευγενικά και όμορφα και ωραία, δεν τον αφήσαμε να μπει. Γιατί ξέραμε τον λόγο», συμπληρώνει.

Στη φυλακή ο 58χρονος

Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του, ο 58χρονος ο οποίος το πρωί της περασμένης Κυριακής άνοιξε πυρ κατά θαμώνων νυχτερινού μαγαζιού στην Καλλιθέα, με αποτέλεσμα να τραυματίσει την 43χρονη ιδιοκτήτρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος απέδωσε την ενέργειά του σε υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, αρνούμενος ότι είχε πρόθεση να δολοφονήσει.

Ακόμη φέρεται να παραδέχθηκε ότι κατείχε το όπλο παράνομα και πως θολωμένος από το ποτό άρχισε να πυροβολεί χωρίς να έχει πρόθεση να σκοτώσει.

«Είχα καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Στο μαγαζί πήγαινα συχνά, ήταν το στέκι μου. Το όπλο το κατείχα παράνομα. Ήμουν θολωμένος από το ποτό και άρχισα να πυροβολώ. Δεν είχα ανθρωποκτόνο πρόθεση».

Το κατηγορητήριο με βάση το οποίο απολογήθηκε, περιλαμβάνει δύο κακουργήματα και πέντε πλημμελήματα.