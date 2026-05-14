Λαμία: Στη ΜΕΘ 75χρονος από δάγκωμα οχιάς – Δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες ημέρες

Η κατάσταση της υγείας του θεωρείται σταθερή και δεν διατρέχει κίνδυνο
Μια μικρή οχιά κινείται στο έδαφος, Ναύπλιο, Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023. Ένας αγρότης εντώπισε μία μικρή οχιά εγκλωβισμένη σε αγροτική αποθήκη στην περιοχή του Ναυπλίου την οποία ελευθέρωσε και πάλι στο φυσικό της περιβάλλον. Η οχιά είναι το μοναδικό δηλητηριώδες φίδι στην Ελλάδα. ΑΠΕ-ΜΠΕ
Photo / /ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ανησυχία προκαλούν τα συνεχόμενα περιστατικά με οχιά στη Φθιώτιδα, καθώς ακόμη ένας άνθρωπος κατέληξε στο Νοσοκομείο Λαμίας μετά από δάγκωμα του επικίνδυνου φιδιού. Αυτή τη φορά θύμα ήταν ένας 75χρονος άνδρας από περιοχή του Δήμου Καμένων Βούρλων.

Η οχιά επιτέθηκε ξαφνικά την ώρα που ο ηλικιωμένος βρισκόταν στο σπίτι του και προσπαθούσε να μετακινήσει έναν τσιμεντόλιθο, χωρίς να γνωρίζει ότι το φίδι κρυβόταν από κάτω. Ο 75χρονος διατήρησε την ψυχραιμία του και μεταφέρθηκε άμεσα στη Λαμία, όπου οι γιατροί του χορήγησαν αντιοφικό ορό, αναφέρει το lamiareport.gr.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα της Τετάρτης (13.05.2026), προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία. Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την εισαγωγή του στη ΜΕΘ για προληπτική παρακολούθηση, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του θεωρείται πλέον σταθερή και δεν διατρέχει κίνδυνο.

Την ίδια στιγμή, ευχάριστα είναι τα νέα και για τον 58χρονο άνδρα που είχε δεχθεί επίσης δάγκωμα οχιάς τις προηγούμενες ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, βγήκε από τη ΜΕΘ και είναι καλά στην υγεία του.

