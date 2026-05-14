Κέρκυρα: 54χρονη μαχαίρωσε τον σύντροφό της και συνελήφθη

Η γυναίκα κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και περί όπλων
Ένα περιστατικό που έχει σοκάρει την Κέρκυρα συνέβη τα ξημερώματα της Πέμπτης 14.05.2026, με μία γυναίκα να τραυματίζει με μαχαίρι τον σύντροφό της.

Η 54χρονη, προσπάθησε να σκοτώσει σε προάστιο της Κέρκυρας τον 57χρονο σύντροφό της, χρησιμοποιώντας μαχαίρι που εντοπίστηκε μετά από την έρευνα των αρχών.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, το Κέντρο Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας ενημερώθηκε για τον τραυματισμό του άνδρα, έπειτα από επεισόδιο σε περιοχή περιφερειακά της πόλης.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης, οι οποίοι κατά τη διερεύνηση του περιστατικού διαπίστωσαν ότι η 54χρονη είχε τραυματίσει τον άνδρα με μαχαίρι, το οποίο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε.

Η συλληφθείσα αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και περί όπλων, και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.

