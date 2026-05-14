Θεσσαλονίκη: Άνδρας βιντεοσκοπούσε 45χρονη σε τουαλέτες αθλητικού κέντρου – «Ούρλιαζα και κλωτσούσα την πόρτα να την σπάσω»

Σοκάρει η περιπέτεια 45χρονης γυναίκας απο τη Θεσσαλονίκη που αντιλήφθηκε ότι άνδρας τη βιντεοσκοπούσε μέσα σε γυναικείες τουαλέτες αθλητικού κέντρου. Η ίδια περιγράφει στο newsit.gr όσα έγιναν.

Όλα έγιναν το πρωί της Τρίτης (12.5.26) στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Η 45χρονη γυναίκα βρισκόταν στο αθλητικό κέντρο και, ενώ ήταν στις γυναικείες τουαλέτες, αντιλήφθηκε ένα χέρι κάτω από την πόρτα της καμπίνας να τη βιντεοσκοπεί με κινητό που κρατούσε. Η ίδια περιγράφει στο newsit.gr όσα έγιναν μέχρι να συλληφθεί:

«Βρισκόμασταν στο ΔΑΚ Καλαμαριάς για ένα φεστιβάλ παραδοσιακών χορών. Είχα συνοδεύσει το γιο μου γιατί συμμετείχε στις εκδηλώσεις. Κάποια στιγμή πήγα στην τουαλέτα. Υπήρχε πολύς κόσμος στις γυναικείες τουαλέτες και παρατηρώ ότι η μία εκ των δύο τουαλετών της γυναικείας ότι ήταν κλειδωμένη. Άρχισα να χτυπάω την πόρτα, χτύπησα μία, χτύπησα δύο, χτύπησα τρεις φορές την πόρτα. Δεν απαντούσε κανείς, μόνο στην τελευταία φορά γύρισε, άκουσα μια αντρική φωνή να λέει “Άλλος”».

«Εγώ εκείνη την ώρα, μου πέρασε έτσι από το μυαλό ότι “άντρας στις γυναίκες;” και ήρθε η σειρά μου να πάω τουαλέτα, αλλά το σκεφτόμουν. Και ξαφνικά βλέπω από το διαχωριστικό των δύο γυναικείων τουαλετών κάτι μαύρο να κινείται. Και γυρνάω και κοιτάζω και βλέπω ότι κάποιος, κάποιος, κάποια δεν γνώριζα προς στιγμήν, ότι είχε το κινητό του ανοιχτό με την κάμερα και ότι τραβάει. Είχα προλάβει και είχα κατεβάσει το παντελόνι με το εσώρουχό μου κανονικά. Εκείνη τη στιγμή θόλωσα, αλλά απευθείας στο μυαλό μου πήγε στο «άσε με εμένα, πόσα ανήλικα κοριτσάκια μπήκαν εδώ μέσα τόση ώρα;”», αναφέρει η γυναίκα και συνεχίζει για την περιπέτεια που έζησε:

«Έβαλα το χέρι μου απευθείας κάτω από το διαχωριστικό για να μπορέσω να πάρω το κινητό του, αλλά το τράβηξε, δεν μπόρεσα. Ντύθηκα, πήγα στη διπλανή την τουαλέτα, άρχισα να ουρλιάζω, να φωνάζω «Βγες έξω, βγες έξω, βγες έξω». Δεν έβγαινε, κλωτσούσα πόρτες τέτοια να τις σπάσω. Εν τέλει βγήκε. Μου είπε ότι δήθεν μπερδεύτηκε και ότι δεν είχε κινητό, όμως το είδα που το είχε αφήσει στο πάτωμα. Φώναξα τους υπεύθυνους να έρθουν. Ήρθαν και άρχισαν να καλούν αστυνομία, εγώ ήμουνα εκεί, πήγε κάποια στιγμή να φύγει, μπήκα μπροστά του, του είπα “μόνο πάνω από το πτώμα μου λέω θα φύγεις λέω από εδώ μέσα”. Ξανά ήρθαμε σε αντιπαράθεση. Πήρε το κινητό στα χέρια του και άρχισε να το σπάει. Δόξα τω Θεώ, με φώτισε ο Θεός εκείνη την ώρα, εγώ αυτό λέω γιατί σαν άνθρωπος δεν το ‘χω γενικώς με την όλη κατάσταση, αλλά τελικά κατάλαβα ότι κρύβω δύναμη μέσα μου. Εκείνη την ώρα δεν ξέρεις πώς να συμπεριφερθείς σε τέτοια γεγονότα. Ή θα φωνάξεις, ή θα ορμήξεις, θα σιωπήσεις, ο,τιδήποτε».

Βρέθηκαν φωτογραφίες και βίντεο γυναικών που είχε βγάλει

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές και φορητές συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων. Όπως προέκυψε υπάρχει πλήθος φωτογραφιών και βίντεο που απεικονίζουν γυναίκες ή μέρη γυναικείων σωμάτων με εσώρουχα, μαγιό, αλλά και γυμνές, εμφανώς τραβηγμένες σε παραλίες, τουαλέτες ακόμα και σε μέσα μαζικής μεταφοράς, είτε από κινητό τηλέφωνο είτε από κρυφή κάμερα, ενέργειες που προφανώς οι συγκεκριμένες γυναίκες αγνοούσαν.

Το σύνολο των κατασχεθέντων αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένου και του κινητού τηλεφώνου θα αποσταλούν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακή εξέταση.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς για παραβίαση απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας κατ’ εξακολούθηση και την Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί στις δικαστικές Αρχές.