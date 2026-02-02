Αγιόκαμπος: Τεράστιες καταστροφές από την κακοκαιρία – Πλημμύρισαν σπίτια, αυλές και δρόμοι, έφραξε ρέμα από τα φερτά υλικά

Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι του Αγιόκαμπου Λάρισας από το χθεσινό (01.02.2026) πέρασμα της κακοκαιρίας. Λίγες ώρες μετά τις σφοδρές καταιγίδες που έπληξαν την περιοχή, αποτυπώθηκε και το μέγεθος της καταστροφής. Η περιοχή παραμένει θαμμένη στις λάσπες, ενώ 3 σπίτια πλημμύρισαν.

Η Αγιά της Λάρισας (στην οποία βρίσκεται ο Αγιόκαμπος) ήταν η δεύτερη περιοχή σε όλη την Ελλάδα που δέχθηκε το περισσότερο νερό. Μέχρι και το απόγευμα, έπεσαν 108 χιλιοστά βροχής. Η θάλασσα ενώθηκε με τους δρόμους ενώ κορμοί δέντρων από τα βουνά έφραξαν το κεντρικό ρεύμα.

Η λάσπη μπήκε στις αυλές των σπιτιών ενώ φερτά υλικά έκοψαν στα 2 τους δρόμους.

Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκε και στον αγροτικό τομέα, καθώς μεγάλες εκτάσεις καλλιεργειών στον Δήμο Αγιάς μετατράπηκαν σε λίμνες.

Από τη δυνατή βροχή, έλιωσε και το πυκνό χιόνι στον Κίσσαβο με αποτέλεσμα να αυξηθεί η ποσότητα του νερού που εισέβαλε ανάμεσα σε επιχειρήσεις και σπίτια.