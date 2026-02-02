Ελλάδα

Αγιόκαμπος: Τεράστιες καταστροφές από την κακοκαιρία – Πλημμύρισαν σπίτια, αυλές και δρόμοι, έφραξε ρέμα από τα φερτά υλικά

Η θάλασσα έγινε ένα με τον κεντρικό δρόμο - 108 χιλιοστά βροχής έπεσαν στην Αγιά μέχρι το απόγευμα της Κυριακής - Δείτε βίντεο
Αυλή
Πλημμύρισαν οι αυλές σπιτιών στον Αγιόκαμπο
Κλαούντιο Σούμπασι

Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι του Αγιόκαμπου Λάρισας από το χθεσινό (01.02.2026) πέρασμα της κακοκαιρίας. Λίγες ώρες μετά τις σφοδρές καταιγίδες που έπληξαν την περιοχή, αποτυπώθηκε και το μέγεθος της καταστροφής. Η περιοχή παραμένει θαμμένη στις λάσπες, ενώ 3 σπίτια πλημμύρισαν.

Η Αγιά της Λάρισας (στην οποία βρίσκεται ο Αγιόκαμπος) ήταν η δεύτερη περιοχή σε όλη την Ελλάδα που δέχθηκε το περισσότερο νερό. Μέχρι και το απόγευμα, έπεσαν 108 χιλιοστά βροχής. Η θάλασσα ενώθηκε με τους δρόμους ενώ κορμοί δέντρων από τα βουνά έφραξαν το κεντρικό ρεύμα.

Η λάσπη μπήκε στις αυλές των σπιτιών ενώ φερτά υλικά έκοψαν στα 2 τους δρόμους.

Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκε και στον αγροτικό τομέα, καθώς μεγάλες εκτάσεις καλλιεργειών στον Δήμο Αγιάς μετατράπηκαν σε λίμνες.

Από τη δυνατή βροχή, έλιωσε και το πυκνό χιόνι στον Κίσσαβο με αποτέλεσμα να αυξηθεί η ποσότητα του νερού που εισέβαλε ανάμεσα σε επιχειρήσεις και σπίτια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
122
89
78
77
51
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ο Ρουβίκωνας τα έκανε γυαλιά καρφιά σε λάθος εταιρεία: Ήθελε να επιτεθεί στα γραφεία της «Βιολάντα» στις Αχαρνές – Δείτε βίντεο
Πήδηξαν τα κάγκελα και έσπασαν με βαριοπούλες την τζαμαρία του κεντρικού κτιρίου νομίζοντας πως ανήκει στη Βιολάντα
Ο Ρουβίκωνας τα έκανε γυαλιά καρφιά σε λάθος εταιρεία: Ήθελε να επιτεθεί στα γραφεία της «Βιολάντα» στις Αχαρνές – Δείτε βίντεο
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
35
Θρίλερ στη Νέα Πέραμο: Η απαγωγή, οι πυροβολισμοί και τα δεκάδες αναπάντητα ερωτήματα για τον 27χρονο που βρέθηκε νεκρός σε ρέμα
Οι αστυνομικοί στρέφουν πλέον την προσοχή τους σε πιθανές προσωπικές ή οικονομικές διαφορές, ερευνώντας το επαγγελματικό και κοινωνικό του περιβάλλον
Το σημείο που εντοπίστηκε νεκρός ο 27χρονος
Επιμένει η κακοκαιρία με καταιγίδες σε 5 περιοχές πριν εξασθενήσει το μεσημέρι – Στη Ζαγορά το μεγαλύτερο ύψος βροχής, έπεσαν 191,2 χιλιοστά
Κατά την επέλαση της κακοκαιρίας έπεσαν 9.316 κεραυνοί, οι 1.466 καταγράφηκαν πάνω από την ξηρά - Πού έπεσαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής - Η πρόγνωση καιρού των επόμενων ημερών
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Newsit logo
Newsit logo