Πνίγηκε στη λάσπη ο Αγιόκαμπος: Εικόνες καταστροφής μετά την ισχυρή βροχόπτωση

Στο έλεος της κακοκαιρίας παραδόθηκαν από τα ξημερώματα της Κυριακής 01.02.2026, τα παράλια της Λάρισας, με το μέγεθος της καταστροφής να είναι τεράστιο από τον τεράστιο όγκο νερού.

Λάσπες, φερτά υλικά και πλημμυρισμένα σπίτια, είναι οι εικόνες λίγες ώρες μετά την επέλαση της κακοκαιρίας στη Λάρισα, με την κατάσταση να είναι δραματική στην περιοχή.

Το πιο έντονο πρόβλημα από την κακοκαιρία βρίσκεται στον Αγιόκαμπο και στον Δήμο Αγιάς, όπου η δύναμη της φύσης έχει κάνει στεριά και θάλασσα να μοιάζουν σαν ένα.

Στα εναέρια πλάνα φαίνεται καθαρά ότι ο δρόμος και η θάλασσα έχουν σχεδόν ενωθεί. Τα δυνατά κύματα, μαζί με τους πολύ ισχυρούς ανέμους, έχουν περάσει την ακτή και έχουν καλύψει τον δρόμο, που μοιάζει πλέον σαν μέρος της θάλασσας.

Οι κάτοικοι της περιοχής, δεν μπορούν να περιγράψουν το μέγεθος της καταστροφής, καθώς βλέπουν τα σπίτια και τα μαγαζιά τους να τα έχει πνίξει το νερό και να τα έχει καταπιεί η λάσπη.

Στις εικόνες φαίνονται μεταξύ άλλων βαρέα οχήματα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Αγιάς να δίνουν μάχη μέσα στις λάσπες για να ανοίξουν τους δρόμου, ενώ η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε σήμανση των επικίνδυνων σημείων, απευθύνοντας έκκληση στους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Η καταστροφή, δεν επηρέασε μόνο σπίτια και επιχειρήσεις, καθώς μεγάλο πλήγμα δέχτηκε και ο αγροτικός τομέας, με μεγάλες εκτάσεις καλλιεργειών στον Δήμο Αγιάς να έχουν μετατραπεί σε λίμνες.

Οι αρχές, προσπαθούν να βγάλουν τα φερτά υλικά από την γέφυρα Καλατράβα ώστε να ανοίξει και να δοθεί στην κυκλοφορία, ενώ κάτοικοι της περιοχής λένε πως φταίνε οι δύο γέφυρες για τις λάσπες και το νερό που κατάπιε τις περιουσίες τους.

Όπως αναφέρουν, οι γέφυρες αυτές φτιάχτηκαν και είχαν ως αποτέλεσμα να μικρύνει το κεντρικό ρέμα και έτσι το νερό που έρχεται από το Μαυροβούνι και από τις άλλες περιοχές και από το βουνό Κίσσαβο να μην μπορεί να οδηγηθεί στην θάλασσα και να πλημμυρίζει η περιοχή. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, η περιοχή έχει πλημμυρίσει συνολικά τρεις φορές μέχρι τώρα μέσα σε 10 χρόνια.